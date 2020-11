Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Zaliczki na PIT - część przedsiębiorców zapłaci później

Zaliczki na PIT - część przedsiębiorców zapłaci później

Zaliczki na podatek PIT i podatek zryczałtowany pobrane przez płatników w październiku 2020 r. część przedsiębiorców będzie mogła zapłacić do 20 maja 2021 r.; natomiast za listopad - do 20 czerwca 2021 r., a zaliczki na PIT za grudzień - do 20 lipca 2021 r. Zmiany dotyczą m.in. branży gastronomicznej, branży spotkań, fitness, czy sprzedających na targowiskach.