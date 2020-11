O strategicznej roli CFO podczas Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Finansowych

Przyszłość polskich przedsiębiorstw

O tym, jak zmieni się rola CFO w obecnym otoczeniu biznesowym debatowali: Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Partner Zarządzający, Advicero Nexia, Krzysztof Dziekoński, Partner, Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego, Baker Tilly TPA oraz Rafał Berliński, Dyrektor Zarządzający JPK Insight Sp z o.o.



Globalne wyzwania stojące przed Dyrektorami Finansowymi przybliżył gość specjalny, prof. Witold M. Orłowski.



Nie zabrakło również case study o skutecznej transformacji. Katarzyna Łucka i Aleksandra Pietruczyk z IMPEL Business Solutions omówiły wdrażanie OCR w dziale księgowym.



Czy warto inwestować w budowanie niezależnej funkcji podatkowej w organizacji? - na to pytanie udzielił odpowiedzi Michał Borowski, Partner, CRIDO, natomiast o zarządzaniu zespołem finansowym w czasach pandemii opowiedział Roland Pac, Head of SSC, Coty.

Rewolucji podatkowej ciąg dalszy

Drugi dzień Forum stanowił blok podatkowy, który rozpoczął Łukasz Krasowski, Radca Prawny, Axelo. Przedstawił on możliwości i praktyczne problemy dotyczące wpływu regulacji międzynarodowych na uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Gość specjalny, Jerzy Martini omówił wpływ zmian podatkowych na przyszłość przedsiębiorcy. Praktyka zarządzania ryzykiem podatkowym oraz procesem dostosowania firmy do zmian w prawie zostanie omówiona przez Grzegorza Ziółkowskiego, VP TAX EMEA Discovery, Head of Tax, TVN Discovery Polska.





