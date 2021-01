Umowa o współdziałanie z Szefem KAS - 15 firm zainteresowanych

Program Współdziałania

W lipcu 2020 r. resort finansów uruchomił pilotaż Programu Współdziałania, w którym mogą brać udział największe przedsiębiorstwa.

"Od 1 lipca do Szefa KAS wpłynęło 15 wniosków o zawarcie umowy o współdziałanie" - poinformowała Chałupa. Zaznaczyła, że w okresie trzech lat, od lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi zostanie podpisana taka umowa.





"Spółki zainteresowane udziałem w pilotażu mogą jeszcze składać wnioski, natomiast dane firm zostaną upublicznione zgodnie z ordynacją podatkową dopiero po zawarciu umowy o współdziałanie. Pilotaż kończy się 1 lipca 2023 r." - dodała wiceminister.

Chałupa zaznaczyła, że efekty realizowanej w toku pilotażu ewaluacji będą miały decydujący wpływ na decyzje o ewentualnym wydłużeniu okresu pilotażu. Według niej zgromadzenie do 1 lipca 2023 r. odpowiedniego materiału badawczego pozwoli na ocenę skuteczności i adekwatności zasad funkcjonowania Programu; wówczas nie będzie konieczności wydłużania okresu pilotażu.

"Obecnie trwają prace nad ankietyzacją online skierowaną do interesariuszy Programu Współdziałania. Po jej przeprowadzeniu sformułowane zostaną pierwsze wnioski wynikające z oceny poziomu wdrożenia Programu oraz realizacji zaplanowanych do osiągniecia celów i korzyści" - poinformowała wiceminister.

Podkreśliła, że z informacji uzyskanych od podmiotów aplikujących do Programu Współdziałania wynika, iż bardzo pozytywnie oceniają one u siebie efekty wdrożenia ram wewnętrznego nadzoru podatkowego (RWNP). Jej zdaniem zastosowanie wytycznych w zakresie RWNP zdopingowało spółki aplikujące do Programu do przeglądu i poprawy wdrożonych u siebie mechanizmów zapewnianiających prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

"Przygotowania związane z aplikowaniem podmiotu do Programu wniosły wartość dodaną i podniosły świadomość podatkową w całej organizacji" - oceniła wiceminister.

Według niej czas poświęcony na przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę Programu Współdziałania został dobrze wykorzystany. "Obecnie te dokumenty są bardzo dobrym punktem wyjścia do oceny i systematyzacji zarządzania ryzykiem podatkowym nie tylko w podmiotach aplikujących do Programu Współdziałania lecz dla wszystkich podmiotów, które są zobligowane do posiadania strategii podatkowej" - uważa Chałupa.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MF, działania zmierzające do wdrożenia Programu Współdziałania oparte są na koncepcji organizacji systemu podatkowego proponowanej przez OECD - Horizontal Monitoring Compliance.

"Program Współdziałania to forma współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, oparta na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz transparentności wykraczającej poza ustawowe obowiązki. Celem Programu jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników w celu zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce" - napisano.

W ramach Programu, KAS będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

MF zaznacza, że horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz jest nadzorem nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy z podatnikiem został już wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ drag/

Ekspert: jesteśmy na ostatniej prostej przed zawarciem z fiskusem umów o współdziałanie

Jesteśmy na ostatniej prostej przed zawarciem z fiskusem umów o współdziałanie - mówi PAP partner w Crido Michał Borowski. Jego zdaniem Program Współdziałania, jeżeli będzie sukcesem, ma szanse trwale odmienić stosunki podatników z administracją.

"Ten proces jest dość długi i złożony, ale to zrozumiałe. Chodzi o to, żeby ministerstwo finansów sprawdziło każdego kandydata i zdecydowało, czy spełnia bardzo wysokie wymogi dotyczące standardów wewnętrznego nadzoru nad swoimi rozliczeniami podatkowymi. Umowy o współdziałaniu na razie jeszcze nikt nie podpisał" - powiedział Borowski.

"Kandydaci muszą jeszcze poczekać zanim wejdą do programu, bowiem kluczowy aspekt rekrutacji, czyli tzw. wstępny audyt szefa KAS jeszcze się nie rozpoczął. W zasadzie jesteśmy na ostatniej prostej przed zawarciem umów, trwa weryfikacja przygotowania do tego audytu. Jego wynik będzie decydujący, przesądzi o tym, czy firma dostanie się do programu i będzie mogła podpisać umowę o współdziałaniu. Jeśli audyt wykaże, że kandydat nie spełnia określonych wymogów, do pilotażu nie trafi" - wyjaśnił doradca podatkowy.

Jego zdaniem pierwsze umowy zapewne będą podpisane w okolicach połowy przyszłego roku.

Partner w Crido ocenił, że program współdziałania, pierwszy taki w historii Polski, wymaga - patrząc na doświadczenia Zachodu - dużej pracy po stronie podatników i administracji skarbowej.

Zaznaczył, że do programu zgłosiły się absolutnie największe firmy, czołowe przedsiębiorstwa, liderzy w swoich branżach, których obroty wielokrotnie przekraczają minimalne progi udziału w projekcie, czyli 50 mln euro.

"Poziom trudności i złożoności, z którym MF musi się zmierzyć jest bardzo duży. To powoduje, że przygotowania do audytu, także po stronie kandydatów ciągle trwają" - uważa rozmówca PAP.

"Daleki byłbym od oceny, że po stronie ministerstwa jest jakaś +mała dynamika+. Rozumiem ogrom materiału, z którym muszą się zmierzyć urzędnicy i poziom podejścia do tego zagadnienia" - dodał.

Mówiąc o korzyściach, które mogą odnieść uczestnicy programu, Borowski wskazał przede wszystkim na stabilność i bezpieczeństwo biznesu.

"Wierzę, że to będzie początek dużo większej zmiany w relacjach na linii podatnik-fiskus. Program idzie bardzo mocno w parze z deklaracjami ministra Kościńskiego, który mówi, że dla fiskusa podatnicy są klientami i tak mają być traktowani. Jeżeli program będzie sukcesem, a ja w to bardzo głęboko wierzę, to ma szanse w końcu trwale odmienić stosunki podatników z administracją, ale to wymaga wysiłku i dobrych intencji a także spełnienia różnych kryteriów po obu stronach" - dodał Borowski.

Doradca podatkowy uważa, że program współdziałania, obserwując to, co się dzieje w Polsce i na świecie, jest częścią pewnego trendu. "Spodziewam się coraz szerszego stosowania dobrowolnej współpracy podatników z fiskusem. Myślę, że jest to przyszłość systemów podatkowych nie tylko w Polsce. Każda rosnąca organizacja powinna dzisiaj zakładać, że dzięki budowie wewnętrznego nadzoru nad rozliczeniami podatkowymi i współpracy z fiskusem odniesie określone korzyści" - podsumował. (PAP)

autor: Marcin Musiał

mmu/ amac/

Jakie są korzyści dla Podatników z tytułu przystąpienia do Programu Współdziałania?

Udział w Programie Współdziałania gwarantuje uzyskanie następujących korzyści przez Podatnika:

pewność poprawnego stosowania prawa podatkowego w czasie teraźniejszym, przekładającą się na pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami podatkowymi, co w dalszej perspektywie czasowej może przekładać się na korzyść ekonomiczną (Podatnik już na etapie planowania informuje o zagadnieniach podatkowych, potencjalnie spornych, a Szef KAS dąży do jak najszybszego przedstawienia swojego stanowiska przed zawarciem transakcji/złożeniem deklaracji podatkowej, jeżeli Podatnik zgadza się z przedstawionym stanowiskiem zawierane jest porozumienie podatkowe w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, natomiast jeżeli się nie zgadza to przed zawarciem transakcji ma świadomość, że generować będzie ona spór podatkowy),

indywidualne podejście przejawiające się m.in. dostosowaniem formy i częstotliwości nadzoru Szefa KAS do aktualnego poziomu skuteczności i adekwatności wdrożonych przez dany podmiot Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, stanowiących system mechanizmów samokontroli podatkowej, mający na celu zapewnienie wpłaty podatku w terminie ustawowym i w prawidłowej wysokości,

Szefa KAS do aktualnego poziomu skuteczności i adekwatności wdrożonych przez dany podmiot Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, stanowiących system mechanizmów samokontroli podatkowej, mający na celu zapewnienie wpłaty podatku w terminie ustawowym i w prawidłowej wysokości, transparentność działania Szefa KAS w zakresie czynności nadzorczych podejmowanych wobec Podatnika (np. przedstawianie Podatnikowi jego aktualnego profilu wraz z okresowym Indywidualnym Planem Nadzoru, stanowiącym każdorazowo załącznik do umowy o współdziałanie, uzgadnianie z Podatnikiem harmonogramu audytu monitorującego realizowanego w siedzibie lub oddziałach Podatnika),

zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę (50%) do zaległości podatkowych powstałych w wyniku skorygowania przez Podatnika nieprawidłowości stwierdzonych w toku audytu wstępnego, pod warunkiem złożenia korekty i wpłaty zaległości we wskazanym w ustawie terminie (art. 20zm. § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa),

nie naliczanie odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych powstałych w okresie objętym audytem monitorującym, jeżeli Podatnik złoży z własnej inicjatywy prawnie skuteczną korektę deklaracji oraz dokona wpłaty zaległości podatkowych w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty (art. 20zm. § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa),

nie wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe za okres objęty korektą, o której mowa powyżej (art. 20zm. § 3 ustawy Ordynacja podatkowa),

możliwość zawierania porozumień w sprawie ustalania cen transferowych oraz braku zasadności zastosowania klauzuli ogólnej w szybszym terminie i przy obniżonej o 50% opłacie w porównaniu do „klasycznych odpowiedników” czyli do APA i opinii zabezpieczającej (art. 20zc. § 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa),

zmniejszenie kosztów zarządzania wewnętrznego (które powstają w przypadku kontroli prowadzonej kilka lat po zakończeniu roku podatkowego, generując tym samym konieczność zaangażowania zasobów ludzkich i technicznych),

przegląd reguł zarządzania przedsiębiorstwem oraz zwiększenie efektywności a także wiarygodności przedsiębiorstwa,

prestiżowy charakter w związku z zawarciem przez Podatnika porozumienia z KAS, który świadczyć będzie o wysokiej jakości wdrożonego ładu korporacyjnego oraz ogólnej wiarygodności przedsiębiorcy,

wyłączenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR), z wyjątkiem schematów transgranicznych,

uznanie udziału w Programie Współdziałania za przesłankę dobrej wiary, jeżeli zdarzenie lub czynności skutkujące zastosowaniem przepisów dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego wystąpiły w okresie trwania tej umowy,

możliwość skorzystania z nowej formy zaliczki uproszczonej w CIT (porozumienie podatkowe w sprawie prognozowanego zobowiązania podatkowego w danym roku podatkowym),

priorytetową realizację zwrotów podatkowych wynikających z deklaracji Podatnika, w zakresie podatków objętych umową,

priorytetową realizację postępowań podatkowych wszczynanych na wniosek Podatnika, w zakresie podatków objętych umową lub w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych wniosków i podań składanych przez Podatnika w zakresie podatków objętych umową.

Jakie są korzyści dla KAS z wdrożenia Programu Współdziałania?

Planowane korzyści wynikające z wdrożenia Programu Współdziałania mają wymiar materialny, ponieważ Program ma przyczyniać się do uszczelniania systemu podatkowego, zapobiegając z jednej strony obniżeniu wpływów budżetowych, z drugiej wpływając na wzrost wpływów i zmniejszenie wydatków budżetowych poprzez:

obniżenie kosztów poboru podatków z uwagi na wzrost poprawności wypełniania obowiązków podatkowych skutkujące zmniejszeniem liczby kosztów postępowań, sporów sądowych i zmniejszeniem liczby korekt, z uwagi na przesunięcie funkcji kontrolnej na poziom Podatnika do nadzorowania poprawności realizowania obowiązków podatkowych,

przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej poprzez stworzenie oferty konkurencyjnej wobec tego typu optymalizacji - dzięki gwarancji pewności prawa podatkowego udzielanej przez KAS w czasie rzeczywistym po podpisaniu umowy o współdziałanie. Podatnicy zyskują w dalszej perspektywie czasowej obniżenie kosztów związanych z ryzykiem podatkowym, która może równoważyć korzyści finansowe wynikające z używania schematów agresywnego planowania podatkowego, dzięki czemu udział w Programie może być bardziej opłacalny niż ryzykowny udział

w optymalizacji,

w optymalizacji, lepsze, efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych KAS, dzięki skupieniu kontroli na podmiotach niespełniających wysokich standardów w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych,

zwiększenie zaufania ze strony Podatników, skutkujące wzrostem dobrowolności wypełniania obowiązków i budowę pozytywnego wizerunku KAS,

wdrożenie nierepresywnej formy nadzoru podatkowego, skutkującej lepszym zarządzaniem ryzykiem przekładającym się na zwiększenie poziomu dobrowolnego i prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych.

Najczęściej zadawane pytania i inne informacje dot. Programu Współdziałania

Źródło: Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes