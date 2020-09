Jeden urząd skarbowy dla największych podatników od 2021 roku

Zmiany właściwości podmiotowej wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od 2021 roku

Jak wyjaśnił PAP przedstawiciel Ministerstwa Finansów, proponowana zmiana dotyczy przede wszystkim właściwości podmiotowej wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS), których dziś jest 20. Urzędy te obecnie obsługują największe spółki, o przychodach co najmniej 5 mln euro, a także firmy, w których udział kapitału zagranicznego przekracza 5 proc.



Zgodnie z propozycją MF, ma powstać jeden wyspecjalizowany Urząd Skarbowy o zasięgu krajowym zbudowany na bazie I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Obsługiwałby on podmioty o przychodach powyżej 50 mln euro (czyli nieco ponad 2800 podatników) bez względu na pochodzenie kapitału.



Ponadto, do obsługi przez ten urząd trafiłyby banki państwowe oraz banki w formie spółek akcyjnych, zakłady ubezpieczeń, podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w skład tych grup oraz spółki, których akcje są notowane na giełdzie.

"Zmiana, którą proponujemy wobec największych firm, to kontynuacja działań podjętych w 2019 r., kiedy KAS uruchomiła specjalną infolinię adresowaną do największych firm i przyznała im +opiekunów+ z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Poza tym w lipcu 2020 r. ruszył tzw. Program Współdziałania adresowany dla największych firm" - mówi dyrektor Gostomski.





Zgodnie z zamierzeniami MF pozostałe 19 Wyspecjalizowanych Urzędów Skarbowych ma się zajmować podmiotami, których przychody przekraczają 3 mln euro, ale nie przekraczają 50 mln euro rocznie. Pochodzenie kapitału nie będzie miało znaczenia. Poza tym urzędy te będą obsługiwać jednostki samorządu terytorialnego, banki spółdzielcze i SKOK-i - bez względu na wysokość ich przychodów.

Według Gostomskiego korzyści ze zmiany odniesie zarówno administracja, jak i podatnicy. Jak wskazał, dziś wyspecjalizowane urzędy muszą podzielić swój czas na obsługę dużych firm o przychodach powyżej 5 mln euro i bardzo małych, jeżeli mają 5 proc. udział kapitału zagranicznego. W tym ostatnim przypadku może nawet chodzić np. o małą restaurację, której właścicielem czy udziałowcem jest cudzoziemiec.

Zaplanowano także centralizację obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w II Mazowieckim WUS. "Najwięcej takich podatników jest w Warszawie, więc chcemy skupić ich obsługę w stolicy" - tłumaczy Gostomski.

Mniejszymi firmami będzie się zajmować 380 urzędów skarbowych. "Firmy te trafią do urzędów, które są bliżej ich siedziby, co ułatwi ich obsługę" - powiedział Gostomski.

MF zamierza ponadto przekazać odpowiedzialność za sprawy związane z poborem tzw. podatku u źródła od osób prawnych (w rozliczeniach z zagranicą, kiedy w grę wchodzą między innymi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - PAP) lubelskiemu Wyspecjalizowanemu Urzędowi Skarbowemu. Dziś tymi sprawami zajmuje się 16 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w całej Polsce.

"Tym samym przekazujemy część kompetencji poza Warszawę. Staramy się równomiernie rozkładać obciążenie pracą, także na inne jednostki" - powiedział dyrektor.

Według niego, dzięki zmianom obsługa podatników zostanie dostosowana do ich oczekiwań, a pracownicy fiskusa będą mogli lepiej poznać specyfikę działania największych firm i wypracować odpowiednie, spójne podejście do nich.

"Inny aspekt to ujednolicenie podejścia w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, którymi obecnie zajmuje się znacząca część spośród 400 urzędów skarbowych" - dodał dyrektor.

Według Gostomskiego propozycje MF to pakietowa oferta dla największych podmiotów, dostosowana do ich potrzeb. "Takie rozwiązania dobrze się sprawdzają w innych administracjach skarbowych" - powiedział.

"W przypadku indywidualnych podatników mamy usługę Twój e-PIT. Koncentracja obsługi dla firm z przychodami/obrotami powyżej 50 mln euro, będzie krokiem w kierunku stworzenia elektronicznej obsługi tych podmiotów. Pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami" - powiedział.

Dodał, że podobne do zamierzeń MF rozwiązania działają np. we Francji, Irlandii, w Hiszpanii i we Włoszech.

"Firma zyskuje w administracji partnera do rozmowy, a administracja widzi, jak ma się zmieniać w odpowiedzi na oczekiwania. Jednocześnie więcej wie o specyfice działania określonych branż, czy grup podmiotów" - uważa dyrektor.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian 1 stycznia 2021 r. Zdaniem Gostomskiego, aby je wdrożyć, nie potrzeba rewolucji. "Mamy w wyspecjalizowanych urzędach osoby, które rozumieją specyfikę większego i średniego biznesu. Będziemy starali się mocno inwestować w te urzędy i pracowników, aby osoby, które będą sygnalizowały potrzebę doszkolenia, podniesienia kompetencji, miały zapewnioną taką możliwość" - zadeklarował. Dodał, że chodzi o około 2,5 tys. urzędników.

"Nie planujemy żadnych ruchów kadrowych. Z naszych analiz wynika, że raczej nie będą one potrzebne. Gdyby była konieczność wzmocnienia I Mazowieckiego US, który zostanie wyspecjalizowanym urzędem skarbowym o zasięgu krajowym, jesteśmy w kontakcie z Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie, która go bezpośrednio nadzoruje. Jeśli będą potrzebne jakieś dodatkowe działania, to zostaną podjęte" - powiedział.

Według niego nie będzie problemów z zapewnieniem ciągłości obsługi firm. Z punktu widzenia legislacji, do przeprowadzenia reorganizacji potrzebna jest zmiana trzech rozporządzeń MF i MRiF. "Jesteśmy obecnie na etapie konsultacji wewnętrznych. Kolejnym etapem będą konsultacje zewnętrzne i podpis ministra" - powiedział. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ pad/