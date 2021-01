Spółki nieruchomościowe nie mają obowiązku składać sprawozdań o terminach zapłaty za rok 2020

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty - kto składa?

Zgodnie z art. 13a. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 935; ost. zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT, mają obowiązek przekazywać, drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty terminach zapłaty w transakcjach handlowych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wyżej wskazany art. 27b ust. 2 ustawy o CIT (wg stanu prawnego na 1 stycznia 2021 r. wymienia:

1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości;

3) spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej.





Jednak spółki nieruchomościowe (w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej) pojawiły się w ww. art. 27b ust. 2 ustawy o CIT dopiero od 1 stycznia 2021 r.

Punkt 3) w 27b ust. 2 został dodany przez art. 2 pkt 23 ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Spółki nieruchomościowe złożą pierwsze sprawozdanie dopiero za 2021 rok

Na ten fakt, że w 2020 roku spółki nieruchomościowe nie znajdowały się ww. wykazie podmiotów wskazanych w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT, zwróciła uwagę spółka doradcza ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy w piśmie z 19 stycznia 2021 r. do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zdaniem ECDP spółki nieruchomościowe nie muszą składać sprawozdań o stosowanych w 2020 roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Natomiast spółki nieruchomościowe będą miały obowiązek przygotować pierwszy raz takie sprawozdanie dopiero za 2021 rok - do 31 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii potwierdziło taką wykładnię wskazanych przepisów. W piśmie z 21 stycznia 2021 r. Patrycja Brudnicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MRPiT stwierdziła m.in.:

"Kategoria spółki nieruchomościowej pojawiła się jako nowa kategoria podmiotów w ustawie o podatku dochodowego od osób prawnych po raz pierwszy od 1 stycznia 2021 roku. Wcześniej był to podmiot działający na zasadach ogólnych określonych w tej ustawie.

Dlatego zasadne jest, aby podmioty spełniające od 2021 roku przesłanki spółki nieruchomościowej nie były zobligowane do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty za rok 2020, gdyż byłoby to niejako działanie prawa wstecz."

Wnioski dla spółek nieruchomościowych

To sukces, że spółki nieruchomościowe nie mają obowiązku składać sprawozdań o terminach zapłaty za rok 2020 - podkreśla ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Potwierdzenie przez Ministerstwo stanowiska, iż spółki nieruchomościowe będą miały obowiązek przygotować pierwszy raz takie sprawozdanie dopiero za 2021 rok - do 31 stycznia 2022 r. to dopiero pierwszy krok w działaniu jakie powinny podjąć te podmioty. Koniecznym jest jak najszybsze przeprowadzenie działań wdrażających system pozyskiwania informacji podlegających raportowaniu, co w przypadku niektórych podmiotów może zająć znaczną ilość czasu.