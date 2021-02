Rzecznik Komisji Europejskiej o podatku od reklamy

Podatek od reklamy a sektor medialny

"Wiemy o obawach podniesionych przez polskie media. (...) Nasze obawy dotyczące pluralizmu medialnego w Polsce są dobrze znane i znalazły się w raporcie na temat praworządności" - powiedział w środę (10 lutego) w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand, zapytany o projekt ws. składki od reklam.

Dodał, że jest to jeszcze bardziej ważne w czasie pandemii, która mocno uderzyła w sektor medialny. "Na poziomie unijnym i narodowym musimy wspierać media, małe i duże, żeby przeszły przez kryzys i kontynuowały swój kluczowy cel dla demokracji" - powiedział.

Podkreślił, że wolne i niezależne media są w samym sercu każdego systemu demokratycznego. "Będziemy obserwować rozwój sytuacji" - zaznaczył.

Podatek od reklamy (składka od reklamy)

Chodzi o projekt ustawy, której konsekwencją ma być wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i konwencjonalnej. Na początku lutego wpisano go do wykazu prac legislacyjnych rządu i skierowano do tzw. prekonsultacji. Zgodnie z założeniami połowa wpływów z nowej składki ma trafić m.in. do NFZ.

Przeciw wprowadzeniu nowej daniny protestują w środę (10 lutego) w ramach akcji "Media bez wyboru" liczne media prywatne. Według nich wprowadzenie składki będzie oznaczać osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, a także ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści.

Ministerstwo finansów zadeklarowało w środę, że jest otwarte na dialog z przedstawicielami mediów.

Z Brukseli Łukasz Osiński

