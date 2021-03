Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego pt. "Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?" - 16-17 kwietnia 2021 r.

O KONFERENCJI

Tegoroczna Konferencja odbędzie się w wyjątkowej formie na Platformie Clickmeeting i będzie ona skupiać się na zagadnieniach związanych z już wprowadzonymi oraz nadchodzącymi zmianami w prawie podatkowym. Rozważania zostaną podjęte w ramach 4 paneli tematycznych:

reklama reklama



ogólne prawo podatkowe

podatki bezpośrednie

podatki pośrednie

nowe technologie i innowacje w podatkach

i prowadzić będą do jak najpełniejszej odpowiedzi na tytułowe pytanie „Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?”. Dodatkowo, każdy panel ekspercki zostanie zakończony otwartym panelem dyskusyjnym pomiędzy prelegentami. Będzie to stanowiło dogodną okazję do wymiany zdań, spostrzeżeń i doświadczeń między profesorami prawa, przedstawicielem administracji publicznej, praktykami oraz publicznością.

O PRELEGENTACH

Podobnie jak w ubiegłych latach, do grona prelegentów zaprosiliśmy wybitnych reprezentantów świata prawa podatkowego, którzy podzielą się z swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Swoją obecnością zaszczycą nas w tym roku m.in.:

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. dr hab. Paweł Borszowski

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

prof. dr hab. Witold Modzelewski

prof. dr hab. Wojciech Morawski

prof. dr hab. Adam Nita

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

dr Jowita Pustuł

dr Dagmara Dominik-Ogińska

dr Agnieszka Franczak

mec. Tomasz Michalik

Jerzy Martini

Łukasz Janiga

Alicja Sarna

Adam Wacławczyk

Teresa Sławińska-Choryło

Dagmara Cisowska

Udział w konferencji jest bezpłatny i certyfikowany

Więcej informacji o tej poprzednich edycjach wydarzenia znajdą Państwo:

link do rejestracji: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286ycGIgPJRvZIo0wXg8YUxX9UOVJYTkZTT0ZDRDY4MzVDOUowNDg5M0ZXWS4u

na stronie Konferencji na Facebooku: https://www.facebook.com/konferencjapodatkowatbspuj

na wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/411008403294558

http://www.podatki.confer.uj.edu.pl

Dodatkowo załączamy Film podsumowujący ubiegłą edycję: https://youtu.be/RtD9WfcF3bs