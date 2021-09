Nowe przepis dotyczące rezydencji podatkowej

Ryczałt od dzierżawy znaku towarowego. Kwestia opodatkowania praw majątkowych jest bardzo problematyczna i powoduje powstawanie wielu sporów z fiskusem. Negatywna linia orzecznicza w zakresie kwalifikacji przychodów z udostępnienia prawa do używania znaku towarowego, wyrażona m.in. w wyrokach NSA z 22 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 955/17, z 28 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1908/14, doprowadziła do braku realnej możliwości skorzystania z 8,5% stawki ryczałtu w przypadku przychodów z tytułu dzierżawy prawa do używania znaku towarowego.

VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe. Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczny przewodnik (objaśnienia podatkowe) po głównych rozwiązaniach pakietu VAT e-commerce. To aż 66 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Na prośbę przedsiębiorców objaśnienia odnoszą się szerzej do kwestii fakturowania i obowiązków ewidencyjnych. Objaśnienia podatkowe mają moc wiążącą dla administracji skarbowej.

Powrót do reguł fiskalnych sprzed pandemii

Polityka fiskalna. Polska już w 2022 roku powróci do poziomu deficytu do PKB poniżej 3 proc. i wciąż ma niższy wskaźnik długu publicznego do PKB niż większość krajów UE. Ministerstwo Finansów zapowiada powrót do poluzowanych na czas pandemii reguł fiskalnych, jednak z zastrzeżeniem, że chce zachować bufor w razie potrzeby kolejnych lockdownów.