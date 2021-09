Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

Składy podatkowe - nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

W środę 15 września 2021 r. posłowie debatowali nad projektem noweli ustawy o podatku akcyzowym, który został przygotowany przez posłów PiS.

Celem projektu jest umożliwienie kontynuacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. W projekcie wskazano, że taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości, na której znajduje się skład podatkowy, na rzecz nabywcy, który w tym samym miejscu będzie prowadzić swój skład podatkowy.

Poseł Jarosław Krajewski (PiS) tłumaczył, że projekt likwiduje bariery i jest oczekiwany przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z produktami akcyzowymi. Chodzi np. o napoje alkoholowe, papierosy czy paliwa.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy a następca prawny składu podatkowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami umieszczenie wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym umożliwia wszczęcie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Krajewski przypomniał, że jedną z przesłanek zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy jest cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. "Celem projektu jest umożliwienie kontynuacji działalności w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy, bez konieczności zakończenia procedury zawieszenia poboru (akcyzy - PAP) do produktów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym" - podkreślił poseł.

Krajewski zwrócił uwagę, że obecnie zawieszenie poboru akcyzy nie następuje, jeśli skład przejmuje następca prawny, który wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego posiadacza składu, jeśli następuje to w przypadku połączenia, przejęcia czy np. podziału. W innych przypadkach - jak kontynuował - zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga cofnięcia zezwolenia akcyzowego dotychczasowemu podmiotowi i konieczność wydania nowego - nowemu podmiotowi, który prowadzić będzie skład. Poseł dodał, że zgodnie z obowiązującym prawem cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego wiąże się z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy od towarów akcyzowych znajdujących się w takim składzie, co oznacza dla przedsiębiorcy, konieczność zapłacenia podatku akcyzowego od tych produktów.

"Nowelizacja pozwoli na przejęcie składu podatkowego w innych przypadkach niż sukcesja podatkowa, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w składzie podatkowym i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie" - wyjaśnił Krajewski.

Podczas debaty posłowie opozycji pozytywnie wypowiadali się o zmianach w przepisach zaproponowanych w projekcie noweli. Zwracali oni uwagę, że jest ona korzystna dla przedsiębiorców, a zmiany w dotychczasowych przepisach w tej sprawie domagali się już od lat. Paweł Poncyljusz (KO) oraz Mirosław Suchoń (Polska 2050) dopytywali się jednak o prawdziwe powody, dla których ta nowelizacja została przygotowana. Poncyljusz mówił, że jest to "lex Obajtek", które w perspektywie przejęcia przez Orlen Lotosu ma uchronić tego drugiego od konieczności zapłacenia akcyzy. Suchoń z kolei zwrócił się do rządu, by ten obniżył akcyzę na paliwa, tak by mogły być one tańsze.

Krajewski odpowiadając posłom podkreślił, że projektowana nowelizacja jest korzystna dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze składami podatkowymi. Dodał, że projekt nie różnicuje ich po to, aby żadna grupa nie została pominięta.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski odnosząc się do akcyzy na paliwo podkreślił, że polskie stawki są niskie i niewiele wyższe od minimalnych, które wymaga UE. Dodał, że ceny paliw na polskich stacjach są jednymi z najniższych we Wspólnocie, a na droższe paliwo wpływa przede wszystkim cena ropy.

Prace nad projektem będą kontynuowane w sejmowej komisji energii, a nowela ma być uchwalona jeszcze na trwającym posiedzeniu izby. (PAP)

Michał Boroń

mick/ pad/

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1510) - przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie