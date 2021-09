Rozliczanie VAT - procedury OSS i IOSS. Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 30 września 2021 r. o warunkach rozliczania VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS).

Deklaracje VAT: VIU-DO, VIN-DO, VII-DO

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury unijnej One Stop Shop (OSS), to po zakończeniu kwartału złóż deklarację VIU-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury nieunijnej One Stop Shop (OSS), to po zakończeniu kwartału złóż deklarację VIN-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Jeżeli jesteś zarejestrowany do szczególnej procedury importu Import One Stop Shop (IOSS), to po zakończeniu miesiąca złóż deklarację VII-DO za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Zapłata należnego VAT

Po złożeniu deklaracji VAT otrzymasz jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR).

Pamiętaj aby zawsze podawać UNR podczas dokonywania płatności.

Aby płatność została prawidłowo przypisana do deklaracji, w tytule wpisz tylko i wyłącznie nr UNR.

Wpłaty opisane w inny sposób np. płatność za III kwartał 2021 OSS, bądź z użyciem prawidłowego UNR ale z dopiskiem np. Deklaracja OSS UNR…, mogą zostać odrzucone i zwrócone na rachunek wpłacającego.

Przykładowy UNR:

dla procedury unijnej OSS to: PL/PLXXXXXXX/Q3.2021

dla procedury nieunijnej OSS to: PL/EUXXXXXXX/Q3.2021

dla procedury importu IOSS to: PL/IMXXXXXXX/07.2021

Więcej informacji m.in. na jaki numer rachunku bankowego należy wpłacać podatek VAT znajdziesz w Zasadach rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi OSS i IOSS na stronie Punkt kompleksowej obsługi OSS i IOSS.