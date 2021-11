Estoński CIT w 2022 roku - objaśnienia podatkowe

Estoński CIT w 2022 roku. Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje projektu objaśnień dotyczących nowych zasad estońskiego CIT, obowiązujących od 2022 roku - potrwają tylko do 30 listopada 2021 r. Jak przypomniał wiceminister finansów Jan Sarnowski, w 2022 roku estoński CIT będzie dostępny także dla spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych.

Czym jest estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek)?

Estoński CIT, zwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, obowiązuje w Polsce od 2021 r. Polski Ład wprowadził w tej formie opodatkowania szereg zmian, m.in. rozszerzył katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z niej. Oprócz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, od przyszłego roku estoński CIT będzie dostępny także dla spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych. Od 1 stycznia 2022 r. zmieni się również nazwa tej formy opodatkowania - oficjalną nazwą będzie ryczałt od dochodów spółek.



"Estoński CIT to opcja pozwalająca firmom na zastąpienie dotychczasowych zasad rozliczania CIT podatkiem od dystrybucji zysków. Zamiast płacić podatek co miesiąc, co kwartał czy co rok od osiągniętego w tym okresie dochodu, estoński podatnik płaci go jedynie od kwoty, którą sam zdecyduje się przenieść poza biznes, np. w formie dywidendy. W ten sposób przedsiębiorca ma 100 proc. kontroli nad wysokością i terminem opodatkowania. To także maksymalnie uproszczony sposób rozliczenia podatku, który zdejmuje z firm obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości podatkowej, liczeniem dochodu, kosztów czy amortyzacji" – wskazał wiceminister finansów Jan Sarnowski.



Podkreślił, że estoński CIT to superulga podatkowa. "Nie wymaga od przedsiębiorcy, jak jest w innych preferencjach, dokumentowania poniesienia wydatków uprawniających do jej zastosowania. To on sam zdecyduje, na co przeznaczy pozostawione w firmie środki – czy zostaną w kasie jako finansowa poduszka bezpieczeństwa, czy np. posłużą dokonaniu służącego rozwojowi firmy wydatku" – stwierdził wiceminister.

Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru estońskiego CIT (ryczałtu od dochodów spółek)

Od 1 stycznia 2022 r. z Estońskiego CIT oprócz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe

"Chcemy, aby estoński CIT był rozwiązaniem dostępnym dla jeszcze szerszej grupy firm. Dlatego rozszerzamy katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z tego modelu opodatkowania. Obok spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, w przyszłym roku estoński CIT dostępny będzie również dla spółek komandytowo-akcyjnych oraz komandytowych. Z ryczałtu od dochodów spółek będą mogły skorzystać również proste spółki akcyjne, które pojawiły się w polskim systemie prawnym w połowie bieżącego roku" – wyjaśnił Sarnowski.

Likwidacja kryterium przychodowego

Z początkiem 2022 roku zniknie kryterium przychodowe w estońskim CIT, a wraz z nim instytucja domiaru podatkowego w przypadku jego przekroczenia. W 2021 roku z estońskiego CIT mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody nie przekraczały 100 mln zł. W przypadku przekroczenia tego progu, przy jednoczesnej chęci kontynuacji rozliczeń w tym modelu opodatkowania, konieczne było poniesienie dodatkowego obciążenia od nadwyżki przychodów ponad 100 mln zł.

"Likwidacja kryterium przychodowego to ważny krok zwiększający dostępność estońskiego CIT. To też odpowiedź na jeden ze zgłaszanych nam kluczowych postulatów rynku. Od 2022 r. ryczałt od dochodów spółek będzie również dostępny dla firm o rocznych przychodach przekraczających 100 mln zł. Chętniej będą z niego także korzystać przedsiębiorcy, którzy planują rozwój swoich firm i przewidują przekroczenie tej granicy w ciągu kolejnych lat. Mają oni pewność, że będą mogli korzystać z atrakcyjnych zasad opodatkowania tak długo, jak będzie to dla nich wygodne, bez ryzyka +wypadnięcia+ z systemu estońskiego i zapłaty wyższego podatku" – poinformował wiceminister.

Bez obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy, którzy wybrali estoński CIT, nie będą mieli obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie również prowadził do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania. "Decyzję o przeznaczeniu zaoszczędzonych na podatku środków pozostawimy przedsiębiorcom. To oni najlepiej znają aktualną sytuację finansową swojego biznesu i wiedzą, gdzie i na co te dodatkowe środki są im najbardziej potrzebne" – podkreślił wiceszef MF.

Bez podatku od korekty przychodów i kosztów podatkowych przy przejściu na estoński CIT

Zgodnie z postanowieniami Polskiego Ładu, po 1 stycznia 2022 r. podatnicy korzystający z ryczałtu od dochodów spółek nie będę obowiązani do zapłaty podatku wynikającego z dokonanej przy przejściu na system estoński korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Warunkiem jest rozliczanie się na zasadach estońskich przynajmniej przez okres 4 lat podatkowych.

"Przedsiębiorcy nie powinni obawiać się wyboru estońskiego CIT. Jest on nie tylko prostym i atrakcyjnym rozwiązaniem, ale również bardzo bezpiecznym, znacznie ograniczającym ryzyka podatkowe po stronie biznesu. Chcemy, żeby wejście w estoński CIT nie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie firm, stąd dodatkowe ułatwienia w zakresie korekty przychodów i kosztów" – wskazał Sarnowski.

Podatek dopiero w momencie wypłaty zysku netto

Zmienił się również sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania estońskim CIT, w przypadku kiedy podatnik dobrowolnie zrezygnuje z tego modelu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych na tych zasadach. W takiej sytuacji podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z estońskiego CIT.

"Zasady opodatkowania wypłaty takich zysków wyglądać będą dokładnie tak samo, jak gdyby podatnik nadal korzystał z estońskiego CIT. Zmiana modelu rozliczania podatku po zakończeniu korzystania z estońskiego CIT rozwieje obawy przedsiębiorców dotyczące ryzyka jednorazowej zapłaty wysokiego podatku" – dodał wiceminister finansów.

Przedsiębiorca będzie miał również możliwość zapłaty podatku na dotychczasowych zasadach, tzn. jednorazowo przy rezygnacji z ryczałtu lub utarty prawa do opodatkowania estońskim CIT. Będzie to jednak możliwość, a nie obowiązek - zaznacza MF. Podatnik samodzielnie podejmie decyzję, jaki model rozliczenia podatku będzie dla niego bardziej atrakcyjny.

Objaśnienia podatkowe do estońskiego CIT

Projekt objaśnień dotyczy interpretacji przepisów, które od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać zarówno tych podatników, którzy już teraz korzystają z estońskiego CIT, jak i tych, którzy dopiero rozważają jego wybór. Uwagi i opinie można zgłaszać do 30 listopada br.

Jak podaje resort finansów, konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uwagi i opinie można zgłaszać do 30 listopada br. na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl.(PAP)

Karolina Mózgowiec

kmz/ amac/

Estoński CIT 2.0. - konsultacje podatkowe do 30 listopada 2021 r.

"Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek" - projekt objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 17 listopada 2021 r.

Zawiadomienie o konsultacjach podatkowych dot. ww. objaśnień

Klauzula informacyjna

Ministerstwo Finansów wskazuje, że do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację ich treści danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w ww. Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.