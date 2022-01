Które produkty spożywcze będą objęte stawką 0% VAT od 1 lutego 2022 r.?

Uchwalona przez Sejm 13 stycznia 2022 r. i skierowana do prac Senatu RP Tarcza Antyinflacyjna 2.0. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. Są to paliwa, autogaz, ciepło i energia elektryczna. Ponadto wprowadzi ona zerowy VAT na żywność, gaz ziemny oraz nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej. Obniżki będą obowiązywać od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r.

Lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne - forma opodatkowania w 2022 roku

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 18 stycznia 2022 r. udzieliło wyjaśnień odnośnie wyboru formy opodatkowania przez lekarzy, pielęgniarki, położne, lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, felczerów, którzy w 2021 r. opodatkowani byli w formie karty podatkowej, a w 2022 r. utracili prawo do tej formy opodatkowania z mocy prawa.

e-Paragony - bezpłatna aplikacja Ministerstwa Finansów. Jakie funkcje?

Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację e-Paragony. Jest to bezpłatna aplikacja, dzięki której można zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości. Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa. Wszystkie informacje o aktywności są zapisywane tylko w twoim urządzeniu.

Wyższe wynagrodzenie w 2022 roku? Niektórzy będą musieli dopłacić podatek

Spora grupa podatników, mimo, iż wraz z wejściem Polskiego Ładu dostaje wyższe wynagrodzenia, będzie w rozliczeniu rocznym za 2022 r. musiała dopłacić podatek - ocenia firma doradcza EY. Radzi podatnikom, żeby każdy przeanalizował swoją sytuację.

Wsparcie na realizację nowej inwestycji - zwolnienie z podatku

Od 2018 roku przedsiębiorcy, którzy planują zrealizować „nową inwestycję” mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Objęte wsparciem mogą być w szczególności inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu czy też zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A) w 2022 roku – podatki, składki, wady i zalety

Od początku 2022 Polski Ład stał się faktem. Tempo wprowadzania zmian spowodowało ogromne poruszenie wszystkich, w tym oczywiście przedsiębiorców. Rozpoczęło się szukanie alternatyw. Jedną z form zarobkowania, już od kilku miesięcy promowaną przez doradców podatkowych jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez spółkę komandytowo-akcyjną. Czy warto założyć tę spółkę w 2022 roku?

Zakaz handlu w niedziele i święta – zmiany od 1 lutego 2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. wejdą w życie nowe przepisy, które likwidują najczęściej wykorzystywane możliwości omijania zakazu handlu w niedziele i święta. Sklepy, które dotąd wykorzystywały zwolnienia z tego zakazu (w szczególności zwolnienie przewidziane dla placówek pocztowych) będą musiały zrezygnować z tej praktyki albo wykazać (w formie specjalnej ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży), że co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi z usług pocztowych.

Przejście na samozatrudnienie schematem podatkowym?

Tzw. samozatrudnienie jest bardzo popularną formą współpracy w wielu branżach. Co prawda, przepisy Polskiego Ładu dość istotnie ograniczyły korzyści płynące z rezygnacji z umowy o pracę na rzecz własnej działalności gospodarczej, jednak niezmiennie rozwiązanie to jest (i prawdopodobnie będzie) wybierane przez znaczną liczbę pracowników. W niniejszym artykule przedstawiono skutki przejścia na samozatrudnienie, jakie może wywoływać ta czynność w kontekście przepisów o schematach podatkowych (MDR).

Płatności bezgotówkowe od 1 stycznia 2022 r. – czy terminal płatniczy jest niezbędny?

Z początkiem 2022 roku weszły w życie nowe obowiązki dla przedsiębiorców, jednym z nich jest obowiązek zapewnienia klientom możliwości płatności przy użyciu instrumentu płatniczego. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie czy muszą posiadać terminal płatniczy do płatności bezgotówkowych.

Dostawa łańcuchowa towarów - rozliczenie VAT

Polski podatnik B (zarejestrowany jako podatnik VAT UE tylko w Polsce) nabył towar od polskiego podatnika A (także zarejestrowanego jako podatnik VAT UE tylko w Polsce). Podatnik B sprzedał ten towar czeskiemu podatnikowi C (zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE tylko w Czechach). Czeski podatnik C sprzedał towar innemu czeskiemu podatnikowi D (także zarejestrowanemu jako podatnik VAT UE tylko w Czechach). Towar został przetransportowany z Polski do Czech od podatnika A do podatnika D. Jak w tej sytuacji należy rozliczyć VAT?

Samochód na abonament - odliczenie VAT

Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną wynajmuje - częściowo na potrzeby tej działalności, częściowo do użytku osobistego - samochód osobowy na podstawie umowy abonamentowej. Czy może odliczać VAT z otrzymywanych faktur za abonament?

Brak numeru NIP nabywcy na fakturze a import usług

Czy można rozliczyć fakturę za nabycie licencji do oprogramowania od kontrahenta z Czech jako import usług, jeśli na fakturze nie wskazano NIP nabywcy? Ponadto nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego firma to tylko imię i nazwisko.

Zwrot nadpłaconego podatku automatycznie w lutym 2022 r.

Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków, podań; zwrot podatku nastąpi z automatu w terminach wypłaty świadczeń w lutym - zapewniła 17 stycznia 2022 r. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Przypomniała, że chodzi o osoby, których świadczenia wynoszą 4 920 - 12 800 zł.

Podatek od zleceń w 2022 roku. Będą kolejne zmiany?

Pracujemy w tej chwili, w jaki sposób ewentualnie skorygować system rozliczania umów zleceń, aby zaliczki były co miesiąc wyższe, a nie tak, że na koniec roku jest zwrot podatku – mówił 17 stycznia 2022 r. rzecznik rządu Piotr Müller.

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe w 2022 roku - limity, zasady, obowiązki

Przepisy określają zasady i limity płatności między przedsiębiorcami (B2B) a także między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C). Jakie limity i obowiązki w tym zakresie mają przedsiębiorcy? W 2022 roku nadal obowiązuje limit 15 tys. zł brutto dla płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Dopiero od 1 stycznia 2023 roku limit ten zmniejszy się do 8 tys. zł.

Przejście na estoński CIT w 2022 roku. Jak to zrobić i do kiedy?

Podatnicy, którzy chcą przejść na estoński CIT powinni zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego. Dla większości spółek najdogodniejszym terminem jest koniec stycznia br. – przypomniało Ministerstwo Finansów w informacji przesłanej PAP.

Zbycie budynków posadowionych na cudzym gruncie a VAT

Nierzadkim zjawiskiem w obiegu gospodarczym jest sytuacja, w której przedsiębiorca obejmuje we władanie - przykładowo na podstawie umowy najmu, bądź dzierżawy cudzy grunt, a następnie stawia na nim budynki, lub też ulepsza zastane. Warto wiedzieć jak rozliczyć na gruncie podatku VAT sprzedaż rzeczonych nakładów.

Rozliczenie Tarczy Finansowej 2.0 - dodatkowy termin dla MŚP

Od 18 do 23 stycznia 2022 r. zostanie uruchomiony dodatkowy termin na korekty i spóźnione wnioski rozliczenia dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 - poinformował 14 stycznia PFR. Do wieczora 13 stycznia 2022 r. dokumentów nie złożyło ok. 1500 z 7 tys. małych i średnich firm, które korzystały z Tarczy.

Powołanie się na nabycie spadku, a 3-letni termin przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej podatek

Mimo, jak się wydaje, utrwalonej linii orzeczniczej sądów, zgodnie z którą prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postanowienie spadkowe stało się prawomocne, organy podatkowe nadal nie dają za wygraną i mają odmienne zdanie w tej kwestii.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apeluje o przesunięcie zmian na 2023 rok

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz dobro podatników, a także księgowych i kadrowych, zwróciło się 13 stycznia 2022 r. z apelem do rządu o przesunięcie terminów wejścia w życie podatkowo-składkowej części tzw. Polskiego Ładu o rok (tj. do 2023 r.). Zdaniem SKwP umożliwiłoby to przygotowanie kompleksowej korekty tych regulacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Niższe stawki VAT na żywność, paliwa, gaz, nawozy i energię. Sejm uchwalił ustawę

13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, która przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa. Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

Ulga dla klasy średniej a emeryci - MF pracuje nad nowymi przepisami

– Niebawem podzielimy się informacją o tym, jak będzie funkcjonowała ulga dla klasy średniej dla emerytów. Nie wykluczam, że ta ulga będzie obejmowała osoby, u których część dochodu pochodzi z emerytury, a część np. ze stosunku pracy – mówi Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. Założenie jest takie, żeby osoby otrzymujące świadczenie do 12 800 zł brutto nie straciły na Polskim Ładzie. Resort wyliczył, że dla ok. 90 proc. emerytów i rencistów wprowadzone w jego ramach zmiany będą korzystne.

1% podatku dla OPP w 2022 roku

W 2022 roku organizacje pożytku publicznego otrzymają pieniądze z 1% PIT według starych zasad na podstawie rozliczenia podatku za 2021 rok - zapewnił 13 stycznia 2022 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski. W perspektywie 2022 r. oraz w większości 2023 r. o jakimkolwiek zmniejszeniu środków z 1 proc. mowy być nie może - dodał Sarnowski.

PIT od wysokich dochodów w 2022 roku w Polsce nadal jednym z najniższych w UE

W 2022 roku po zmianach podatkowych, jakie przyniósł Polski Ład, opodatkowanie wysokich dochodów osób fizycznych w Polsce nadal należy do najniższych w Unii Europejskiej – wynika z danych opublikowanych 13 stycznia 2022 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Stypendia z „Erasmus+" oraz wsparcie z programu „Europejski Korpus Solidarności” - bez podatku

Ministerstwo Finansów poinformowało 13 stycznia 2022 r., że pracuje nad wydaniem rozporządzenia, dzięki któremu stypendyści programu „Erasmus+” oraz wolontariusze programu „Europejski Korpusu Solidarności” nie zapłacą podatku dochodowego (PIT) od otrzymanych w ramach tych programów świadczeń. Zaniechanie poboru podatku od stypendiów, w ramach różnych edycji programu „Erasmus+”, zostanie uregulowane w jednym rozporządzeniu.