Ochrona danych osobowych w 2022 roku – co nowego? Wyjątkowa Konferencja z okazji Dni ODO i IOD – 26 stycznia

W dniu Inspektorów Ochrony Danych (26 stycznia 2022 r.) odbędzie się Konferencja „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2022” zorganizowana przez Kancelarię Radców Prawnych – Lubasz i Wspólnicy. Wydarzenie obejmie dwa panele dyskusyjne, w których udział wezmą uznani specjaliści z dziedziny ochrony danych osobowych. Konferencja będzie miała miejsce w przestrzeni online, a udział w niej ma charakter otwarty i bezpłatny. Patronat medialny nad Konferencją objął portal infor.pl.

Eksperci o wyzwaniach RODO w 2022 roku

W styczniu w dniach 26 i 28 obchodzone są kolejno Dzień Inspektorów Ochrony Danych i Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji kancelaria Lubasz i Wspólnicy organizuje konferencję online „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2022”, podczas której eksperci z zakresu RODO przedyskutują wyzwania z zakresu ochrony danych, które przyniesie rok 2022. Wśród uczestników dyskusji znajdą się m.in.: była Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dr Edyta Bielak-Jomaa, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance w Wonga.pl – mec. Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, wiceprezes zarządu PIIT, specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie i ODO – mec. Xawery Konarski, Naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji UODO – Weronika Kowalik, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – mec. Katarzyna Szymielewicz oraz inicjator i dyrektor Viadrina Compliance Center – prof. Bartosz Makowicz.



Spotkanie poprowadzą prawnicy z Lubasz i Wspólnicy. W roli moderatora pierwszego panelu pt.: „RODO i sygnaliści” wystąpi adw. Adam Szkurłat będący liderem specjalizacji Ochrona Danych Osobowych w Lubasz i Wspólnicy. Drugi panel, czyli „RODO i nowe technologie” poprowadzi r. pr. Witold Chomiczewski – wspólnik w Kancelarii i lider specjalizacji E-commerce, Legislacja i Analizy prawne w zakresie TMT, ODO i e-commerce.

Bezpłatna konferencja online dla wszystkich - 26 stycznia

Konferencja „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2022” to wydarzenie zorganizowane w ramach „Rzeczowo o Prawie”. To cykl cotygodniowych bezpłatnych webinarów dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami prawnymi. Specjalna konferencja z okazji dnia ODO i IOD to wydarzenie, w którym udział także jest darmowy.



Wszyscy, którzy chcą w niej uczestniczyć mogą zrobić to po uprzedniej rejestracji na stronie: https://www.webinary.lubasziwspolnicy.pl/webinary/ochrona-danych-osobowych-wyzwania-2022/zapisz-sie.

Harmonogram konferencji „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2022”

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

10:15 – 11:30

Panel I Przepisy o sygnalistach – wyzwanie dla pracodawców i inspektorów ochrony danych

Prowadzący: adw. Adam Szkurłat

Uczestnicy:

mec. Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec

Weronika Kowalik (UODO)

dr Edyta Bielak-Jomaa

prof. Bartosz Makowicz

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00 Panel II RODO i nowe technologie

Prowadzący: r. pr. Witold Chomiczewski

Uczestnicy:

mec. Xawery Konarski

mec. Katarzyna Szymielewicz

13:00 – 13:10 Zakończenie konferencji

