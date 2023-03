Skład VAT - Ministerstwo Finansów konsultuje do 3 kwietnia 2023 r. koncepcję nowych przepisów

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do Ministerstwa do 3 kwietnia 2023 r.

Skład VAT - konsultacje Ministerstwa Finansów

Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT.



Jak wykazują doświadczenia innych państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 - 163 dyrektywy VAT, może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.



Ministerstwo Finansów, mając na względzie dążenie do poprawy pozycji inwestycyjnej Polski, poddało konsultacjom możliwość wprowadzenia instytucji składu VAT do krajowego porządku prawnego.

W ramach konsultacji Ministerstwo Finansów chce uzyskać opinię osób i podmiotów w zakresie prezentowanej przez MF koncepcji instytucji składu VAT, np. poprzez odpowiedź na następujące pytania:

a) czy wprowadzenie w Polsce instytucji składu VAT wg przedstawionej koncepcji będzie ułatwieniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

b) czy wprowadzenie w Polsce instytucji składu VAT może być czynnikiem skłaniającym do kolejnych inwestycji na terytorium kraju?

Ponadto Ministerstwo Finansów chce poznać opinie w zakresie doświadczeń podatników korzystających ze składów VAT w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym poznać szerszy kontekstu działalności z wykorzystaniem tych składów w ich praktyce biznesowej, w tym m.in. opinie przedstawicieli branży w następujących kwestiach:

a) zakres (typowych) czynności dokonywanych z użyciem składu VAT,

b) typowe relacje biznesowo – prawne pomiędzy podmiotem prowadzącym skład podatkowy a klientami takiego składu,

c) typowe usługi świadczone/nabywane w składzie VAT.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie.

Ważne Opinie i uwagi do koncepcji wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres skladyVATkonsultacje@mf.gov.pl .

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) trzeba dołączyć ich postać edytowalną.

Przesyłając opinię wyrażona powinna być zgoda na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dołączonej „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Poniżej przedstawiamy przygotowaną przez Ministerstwo Finansów koncepcję wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT.

Skład VAT. Cel konsultowanego rozwiązania

1. Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu od VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Zwolnienie to ma charakter zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego i odpowiada stosowanej w Polsce stawce VAT 0%.

2. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez Dyrektywę VAT. Obecnie stosowana jest stawka 0% do dostaw towarów objętych procedurą składu celnego (zob. par. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2495) oraz dostaw towarów przeznaczonych do składów celnych oraz obszarów wolnocłowych (zob. art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

3. Jak wykazują doświadczenia szeregu państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 - 163 Dyrektywy VAT (Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, ze zm.), może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może bowiem stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

4. W związku z tym oraz mając na względzie dążenie do poprawy pozycji inwestycyjnej Polski, zasadne jest poddanie konsultacjom podatkowym możliwości wprowadzenia instytucji składu VAT do krajowego porządku prawnego.

Prawo unijne

5. Zgodnie z art. 157 ust. 1 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą zwolnić następujące transakcje:

a) import towarów, które mają zostać objęte procedurą składu innego niż celny;

b) dostawy towarów, które mają zostać objęte na terytorium danego państwa procedurą składu innego niż celny.

6. Państwa członkowskie nie mogą wprowadzać procedury dotyczącej składów innych niż celne w przypadku wyrobów niepodlegających akcyzie, gdy wyroby te mają być dostarczane na etapie obrotu detalicznego (art. 157 ust. 2 Dyrektywy VAT).

Pojęcie „dostarczania towarów na etapie obrotu detalicznego” zostało doprecyzowane w wytycznej z 48. Komitetu ds. VAT. Zgodnie z tą wytyczną pojęcie to należy intepretować nie tylko w odniesieniu do rodzaju towarów, ale także biorąc pod uwagę różne miejsca przeznaczenia towarów, takie jak np. eksport towarów, lub przeznaczenie ich do działalności produkcyjnej.

7. W przypadku gdy państwa członkowskie korzystają z możliwości przewidzianej w niniejszej sekcji, podejmują one środki niezbędne, aby zapewnić, że wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów z zamiarem objęcia ich jedną z procedur lub sytuacji, o których mowa w art. 156, art. 157 ust. 1 lit. b) i w art. 158, podlegają tym samym przepisom co dostawy towarów dokonywane na ich terytorium na tych samych warunkach (art. 162 Dyrektywy VAT).

8. Na mocy art. 159 Dyrektywy VAT, państwa członkowskie mogą zwolnić również świadczenie usług związanych z dostawami towarów, o których mowa w art. 156, art. 157 ust. 1 lit. b) i w art. 158.

9. Zgodnie z art. 202 Dyrektywy VAT, osoba, która powoduje, że towary przestają być objęte procedurami lub sytuacjami określonymi m.in. w art. 157, jest zobowiązana do zapłaty VAT.

Podstawowe założenia konsultowanego rozwiązania

10. Obecnie Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie do krajowego porządku prawnego niektórych fakultatywnych rozwiązań związanych z procedurą składu „innego niż celny”.

11. Koncepcja przewiduje wykorzystanie znanych już przedsiębiorcom i organom podatkowym instytucji funkcjonujących na gruncie przepisów celnych.

A. Zakres i warunki stosowania stawki 0% (zwolnienie z prawem do odliczenia)

12. Dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlega opodatkowaniu wg stawki 0% VAT (w prawie unijnym - zwolnienie z VAT z prawem do odliczenia).

13. Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlega opodatkowaniu wg 0% stawki VAT jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- podatnik wystawił fakturę dokumentującą tę dostawę z wykorzystaniem KSEF i oznaczył na fakturze podstawę prawną stosowanej stawki 0% (dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT),

- towary zostały wprowadzone do składu VAT,

- podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT.

14. Opodatkowaniu wg stawki VAT 0% podlega również świadczenie usług w składzie VAT, bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami. Przykładem usług bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami może być sortowanie, przeładunek, pakowanie, utrzymanie towarów we właściwym stanie lub temperaturze, konserwacja towarów.

Przedstawiony katalog nie jest zamknięty i na etapie konsultacji podatkowych ma wyłącznie przykładowy charakter.

B. Skład VAT

I. Definicje, pozwolenie i warunki jego otrzymania

15. Przez „Skład VAT”, należy rozumieć skład celny, o którym mowa w art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013, s. 1)/ (skład celny typu I) – z wyłączeniem wyrobów akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (wyroby akcyzowe nie będą podlegać procedurze składu VAT).

16. Przez „podmiot prowadzący skład VAT” należy rozumieć podmiot, któremu wydano pozwolenie na prowadzenie składu VAT.

17. Warunkiem otrzymania pozwolenia na prowadzenie składu VAT będzie w pierwszej kolejności posiadanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego w miejscu, w którym będzie prowadzony skład VAT. Oznacza to, że skład VAT będzie mógł być prowadzony wyłącznie w miejscu prowadzenia składu celnego.

18. Pozostałe warunki, które będzie musiał spełnić podmiot ubiegający się o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie składu VAT:

- podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT od co najmniej 12 miesięcy,

- podmiot, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

- podmiot który nie zalega w zapłacie cła i podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- podmiot wobec którego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe,

- podmiot, który posiada odpowiednie zaplecze techniczne dla określonego rodzaju towarów znajdujących się w składzie VAT,

- podmiot, który złoży zabezpieczenie kwoty podatku VAT.

19. Pozwolenie na prowadzenie składu VAT będzie wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

20. Pozwolenie na prowadzenie składu VAT będzie wydawane bezterminowo.

21. W przypadku niespełniania warunków naczelnik urzędu celno-skarbowego odmówi wydania pozwolenia na prowadzenie składu VAT. Jeżeli w okresie prowadzenia składu VAT, podmiot prowadzący skład VAT przestanie spełniać warunki, pozwolenie zostanie cofnięte.

22. Podmiot prowadzący skład VAT będzie zobowiązany poinformować naczelnika urzędu celno-skarbowego o rezygnacji z prowadzenia składu VAT (zakończenie działalności gospodarczej w tym zakresie).

II. Ewidencja w składzie VAT

23. Podmiot prowadzący skład VAT będzie zobowiązany do prowadzenia, w formie elektronicznej, stosownej ewidencji ilościowej (lub ilościowo wartościowej) towarów wprowadzonych, składowanych i wyprowadzanych ze składu VAT.

24. Ewidencja, do której prowadzenia będzie zobowiązany podmiot prowadzący skład VAT, powinna zawierać m.in. następujące dane:

- NIP podatnika – właściciela towarów,

- datę wprowadzenia towarów do składu VAT,

- położenie towarów w składzie VAT,

- ilość, wartość i opis towarów wprowadzonych do składu VAT,

- wartość usług wykonanych na towarach w składzie VAT,

- datę wyprowadzenia towarów ze składu VAT.

25. Ewidencja będzie prowadzona odrębnie dla każdego podatnika posiadającego pozwolenie na stosowanie procedury składu VAT (właściciela towaru).

26. Skład VAT będzie podlegał kontroli naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Ponadto koncepcja wdrożenia składu VAT przedstawiona przez Ministerstwo Finansów obejmuje następujące części:

C. Procedura składu VAT

D. Rozliczenie podatku VAT po zakończeniu procedury składu VAT

E. Uproszczenia związane ze składami VAT

oraz przykład objęcia towarów procedurą składu VAT oraz zakończenia procedury składu VAT.

Zawiadomienie o konsultacjach podatkowych koncepcja składu VAT

Upoważnienie do RODO wzór

Klauzula informacyjna