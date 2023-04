Od 31 marca 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

UdSC: Ukraińcy posiadający numer PESEL ze statusem UKR mogą już ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy

Rzecznik UdSC zaznaczył, że przepis umożliwiający obywatelom Ukrainy ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, z dniem 1 kwietnia wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy to osób, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, a ich status pobytowy dokumentuje posiadany PESEL ze statusem UKR.



"Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które czują się pewnie na polskim rynku pracy i chcą zrezygnować z korzystania z ochrony czasowej" - poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców.



Nowe regulacje dotyczą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. "Aby uzyskać jedno z wymienionych zezwoleń na pobyt, obywatel Ukrainy powinien spełniać wymogi określone w przepisach ustawy o cudzoziemcach" - wskazuje UdSC.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy?

Wniosek o udzielenie zezwolenia najprościej jest wypełnić za pośrednictwem portalu mos.cudzoziemcy.gov.pl. Następnie należy go wydrukować, podpisać, dodać niezbędne załączniki i przesłać pocztą lub dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy.

Ukraińcy, którzy nie złożą wniosku mogą nadal legalnie przebywać w Polsce

Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreślił, że możliwość ubiegania się o powyższe zezwolenia pobytowe jest opcjonalna.

"Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r." - poinformował UdSC.

Obecnie ok. 1 mln obywateli Ukrainy i członków ich rodzin korzysta w Polsce z ochrony czasowej, czego potwierdzeniem jest posiadanie numeru PESEL ze statusem UKR.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

