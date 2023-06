Zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Limity zużycia energii elektrycznej. Oświadczenia tylko do 30 czerwca

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku - Tarcza Solidarnościowa. Limity zużycia energii elektrycznej

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 - tzw. Tarcza Solidarnościowa) istnieje gwarancja prawną dla gospodarstw domowych, że cena energii elektrycznej w 2023 roku pozostanie na poziomie cen z 2022 roku.



Ta stała cena za prąd (na poziomie cen w 2022 roku) dotyczy jednak zużycia energii elektrycznej w pewnych limitach.



"Zwykłe" gospodarstwa domowe mają roczny limit w wysokości 2 MWh (2000 kWh).



Gospodarstwa domowe, w których są osoby z niepełnosprawnością mają roczny limit zużycia energii w wysokości 2,6 MWh (2600 kWh).



Natomiast gospodarstwa domowe w których są rolnicy i posiadacze Kardy Dużej Rodziny mają roczny limit zużycia energii w wysokości 3 MWh (3000 kWh).

Ważne Ponadto na mocy ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243), został wprowadzony mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej stosowanej przez sprzedawców energii. Cena maksymalna prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych wyniesie 693 zł/MWh (69,3 grosze za 1 kWh prądu - cena netto). Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi po przekroczeniu ww. limitów zużycia.

Zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie cen z 2022 roku – w ramach ww. ustawowych limitów zużycia - jest przyznane tzw. odbiorcom uprawnionym, czyli odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:



• gospodarstw domowych,

• pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

• lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

• mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

• domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,

• oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

• zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

• węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

• garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,

• budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600).

Kiedy trzeba złożyć wniosek (oświadczenie)

Gospodarstwa domowe, którym przysługuje roczny limit zużycia energii w wysokości 2 MWh nie muszą nic robić, by skorzystać ze stałej ceny energii.

Wyjątek stanowią odbiorcy uprawieni, którzy budują dom jednorodzinny na potrzeby mieszkaniowe własne lub osoby najbliższej, z grupą taryfową C1x (tzw. prąd budowlany). Oni - aby skorzystać ze stałej ceny prądu w ramach limitu zużycia 2000 kWh - muszą złożyć firmie energetycznej (dystrybucyjnej) stosowne oświadczenie do 30 czerwca 2023 r. Odbiorcy, którzy nabędą takie uprawnienia (tj. rozpoczną budowę), powinni złożyć to oświadczenie w ciągu 30 dni od nabycia uprawnień. Te oświadczenia można składać w zwykłej papierowej formie lub elektronicznie.

Wnioski muszą też składać osoby uprawnione do wyższych limitów.

Ważne Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu uprawnione osoby (tzw. odbiorcy uprawnieni) muszą złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Jeżeli tego nie zrobią nie będą mogły skorzystać z niższych cen prądu w 2023 roku.

Jak złożyć oświadczenie o podwyższonym limicie do zamrożenia cen prądu

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu do 2600 lub 3000 kWh można złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (listę placówek znajdziemy na stronach dostawców energii) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Można też je wysłać tradycyjną pocztą w formie przesyłki na adres dostawcy energii. Oświadczenie można też złożyć przez Internet. W celu złożenia oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ustawie nie określono urzędowego wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii. Dlatego każde przedsiębiorstwo energetyczne opracowało swój własny wzór oświadczenia uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej (2600 lub 3000 kWh rocznie).

W oświadczeniu o zamrożenie cen prądu trzeba podać następujące informacje:

Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną)

Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) w grupie taryfowej G (numer punktu poboru energii elektrycznej znajdziemy na fakturze za energię elektryczną)

Oświadczenie, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniamy warunki pozwalające na uznanie nas za odbiorcę uprawnionego

PGE

PGE Dystrybucja S.A. (OSD) informuje swoich klientów, że odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie muszą składać żadnych dokumentów (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). OSD sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ale w przypadku zawarcia z PGE Dystrybucja S.A. odrębnej umowy regulującej świadczenie usług dystrybucji warunkiem skorzystania przez odbiorcę uprawnionego z limitu 2600 lub 3000 kWh jest złożenie OSD Oświadczenia potwierdzającego uprawnienie Odbiorcy do takiego, zwiększonego limitu. Oświadczenie to można złożyć w formie:

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, składanej osobiście w Oddziale, lub Rejonie Energetycznym OSD albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

PGE Dystrybucja wskazuje też, że

•Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia zostanie naliczony proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać.

•Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023 r.

•Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jak wskazuje PGE:

- Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.

- Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

Tauron

Tauron informuje, że zwiększony limit zużycia przewidziany jest dla:

- prowadzących działalność rolną (3 000 kWh),

- osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (3 000 kWh),

- osób z niepełnosprawnością lub zamieszkujących z nimi (2 600 kWh).

Na każdy Punkt Poboru Energii (PPE) przysługuje oddzielny - 1 limit.

Osoby i podmioty uprawnione, które chcą skorzystać ze zwiększonego limitu (2600 lub 3000 kWh), muszą złożyć oświadczenie do 30 czerwca 2023 r.

Oświadczenie można pobierać tutaj. Oświadczenie musi podpisać osoba, na którą są wystawione faktury za energię.



Ponadto jak informuje Tauron, odbiorca uprawniony, który od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku zużyje nie więcej niż 90% zużycia energii elektrycznej w stosunku do poziomu zużycia prądu od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, będzie uprawniony do otrzymania w 2024 roku upustu 10%. Upust stanowi równowartość łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży prądu oraz usługi dystrybucyjnej prądu poniesionej przez „odbiorcę uprawnionego” od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

ENEA

Także ENEA informuje, że termin składania oświadczeń przez klientów indywidualnych, którym może przysługiwać limit zużycia energii (2600 kWh, 3000 kWh lub 250 kWh) mija 30 czerwca 2023 r.



Klient firmy ENEA, jeżeli przysługuje mu zwiększony limit:

- 2 600 kWh rocznie - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- 3 000 kWh rocznie - Karta Dużej Rodziny lub gospodarstwo rolne,

- 2 000 kWh rocznie - budowa domu,

- iloczyn 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowymi

powinien przed upływem ww. terminu pobrać Oświadczenie, zapisać na dysku lokalnym, wypełnić elektronicznie , podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podpisać własnoręcznie i przesłać na adres wskazany na fakturze. E.ON Polska

E.ON Polska przypomina swoim klientom o terminie składania oświadczeń. Do 30 czerwca 2023 można składać oświadczenia o przyznanie większego limitu zużycia energii elektrycznej. Klienci E.ON Polska nie muszą w tym celu nawet wychodzić z domu. Mogą to zrobić elektronicznie, przez formularz kontaktowy.



Gospodarstwa domowe, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością, muszą złożyć jedynie oświadczenie. W przypadku rolników i rodzin wielodzietnych, trzeba do nich dołączyć odpowiednie dokumenty:

• kopię Karty Dużej Rodziny - w przypadku rodzin wielodzietnych,

• kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego od gruntów - w przypadku rolników.



Oświadczenia mogą składać także reprezentanci stowarzyszeń ogrodowych, którzy administrują rodzinnym ogrodem działkowym (limit 250 kWh na działkę) i klienci indywidualni na taryfie budowlanej. W tym przypadku wnioski mogą składać osoby, które wykorzystują energię elektryczną na potrzeby budowy domu jednorodzinnego (limit 2000 kWh).

oprac. Paweł Huczko