Ceny zbóż - I połowa czerwca 2023 r. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto?

Jak informuje 12 maja 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa w swoim newsletterze - poprzedni tydzień nie przyniósł istotnych zmian w handlu ziarnem zbóż. Rynkowa podaż ziarna znacznie spadła. Wielu drobnych rolników sprzedało już zmagazynowane ziarno, natomiast duże gospodarstwa sprzedały tyle, ile musiały aby dostać dopłaty i chwilowo nie są zainteresowane dalszą sprzedażą. Rosnąca niepewność co do kondycji upraw w związku z brakiem większych opadów deszczu, szczególnie na północy kraju, a także notowana w ostatnich dniach zwyżka cen zbóż na giełdzie MATIF i wzrost cen ziarna oferowanych przez eksporterów dodatkowo usztywniły sprzedających.

Ceny zbóż w drugim tygodniu czerwca 2023 r.– sytuacja na rynku polskim

Izba Zbożowo-Paszowa (IZP) w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje, że obecnie handluje się przede wszystkim mniejszymi partiami ziarna. Ponadto, postępuje realizacja wcześniej zawartych kontraktów na dostawy ziarna. Handel zbożami może się ożywić dopiero w końcu czerwca br., tj. tuż przed wygaśnięciem terminu sprzedaży uprawniającego do otrzymania rządowych dopłat (do 30 czerwca br.). Skup zbóż w dalszym ciągu realizuje większość przetwórców oraz eksporterów.

Ceny zbóż w Polsce

W zależności od regionu kraju ceny z dostawą kształtują się na poziomie (wg stanu na 6 czerwca 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12,5 proc.) - 800-950 zł/tonę;

- pszenica paszowa – 780-900 zł/tonę;

- żyto konsumpcyjne – 650-720 zł/tonę;

- żyto paszowe – 600-680 zł/tonę;

- jęczmień paszowy – 680-760 zł/tonę;

- pszenżyto – 680-770 zł/tonę;

- owies paszowy – 650-740 zł/tonę;

- kukurydza – 780-860 zł/tonę;

- rzepak – 1650-1810 zł/tonę.

Ceny zbóż w eksporcie

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że w portach cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą. Podobnie jak w kwietniu i maju 2023 r., eksport zbóż drogą morską będzie bardzo duży także w czerwcu br. Największe załadunki w dalszym ciągu notuje się w przypadku pszenicy.



Zdaniem Izby, wiele wskazuje na to, iż w całym sezonie 2022/23 (do 30 czerwca br.), całkowity eksport pszenicy z kraju będzie rekordowy i wyraźnie przekroczy 5 mln ton, a eksport kukurydzy może wynieść ok. 4 mln ton.



Ceny pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów w czerwcu i lipcu 2023 r. (wg stanu na 9 czerwca 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) - 920 zł/t (dostawa G/G, VI-VII),

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) - 970 zł/t (dostawa G/G VI-VII, Sz VI-VII),

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) - 1010 zł/t (dostawa G/G VI-VII, Sz VI-VII),

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) - 1030 zł/t (dostawa G/G VI-VII, Sz VI-VII),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) - 1050 zł/t (dostawa G/G VI-VII, Sz VI-VII),

- kukurydza (DON 2000) - 930-940 zł/t (dostawa G/G, VI),

- kukurydza (DON 3000) - 910-920 zł/t (dostawa G/G VI),

- kukurydza (DON 4000) - 880-890 zł/t (dostawa G/G VI).

Ceny innych zbóż:

- pszenżyto - 840 zł/t (dostawa G/G VI-VII),

- żyto - 750 zł/t (dostawa G/G VI-VII).



Ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów w żniwa 2023 r. (wg stanu na 9 czerwca 2023 r.)

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) 1030 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-IX),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) 1060 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-IX),

- pszenżyto 855 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-X),

- żyto paszowe 765 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-X).



Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, eksport ziarna zbóż na kołach na rynek niemiecki jest w dalszym ciągu niewielki i w znacznej mierze ogranicza się do realizacji wcześniejszych kontraktów.

Import zbóż do Polski

Na skutek decyzji Komisji Europejskiej, import zbóż z Ukrainy do Polski pozostanie wstrzymany przynajmniej do 15 września 2023 r. Według danych KE, w pierwszych 49 tygodniach bieżącego sezonu 2022/23 (do 4 czerwca br.), import pszenicy do Polski spoza UE wyniósł około 813 tys. ton, a kukurydzy – 1308 tys. ton. W tygodniu 28 maja - 4 czerwca br., import tych zbóż spoza UE do Polski nie wystąpił. Z kolei, w pierwszych 49 tygodniach bieżącego sezonu import rzepaku do Polski spoza UE wyniósł około 709 tys. ton. Z tej wielkości, import rzepaku w ostatnim tygodniu nie wystąpił.

Ceny na giełdach światowych - CBOT i MATIF

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska - 9 czerwca 2023 r. na giełdzie w Chicago (CBOT - Chicago Board of Trade) cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2023 wyniosła 231,56 USD za tonę i była o 1,8% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2023 wzrosła o 1,5% i wyniosła 235,75 USD za tonę.

Ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w poprzednim tygodniu wzrosły, do poziomu nie notowanego od 3 tygodni.



Obawy o posuchę w północnej Europie wsparły ceny zbóż na giełdzie paryskiej. Rynek nie zareagował na opublikowane pod koniec sesji ostatnie prognozy USDA, które wskazują na wyższą od spodziewanej wcześniej produkcję pszenicy w UE w nadchodzącym sezonie 2023/24.



Uczestnicy rynku koncentrowali się natomiast na braku opadów w USA i Europie, które wzbudziły wątpliwości co do perspektyw zbiorów. Obawy budzi także przedłużająca się susza na obszarze północnej Europy, w tym na północy Niemiec, w Danii, Szwecji i krajach Basenu Morza Bałtyckiego.

Ale też Izba wskazuje, że utrzymująca się znaczna podaż eksportowa konkurencyjnej cenowo rosyjskiej pszenicy wywiera presję na ceny pszenicy w Unii Europejskiej.



W piątek 9 czerwca 2023 r. cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2023 na MATIFie wyniosła 234,50 EUR/t i była o 4,7% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2023 wzrosła o 4,4% i wyniosła 239,75 EUR/t.

Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie także wzrosły, do najwyższego poziomu od końca kwietnia, m.in. w ślad za sporą zwyżką cen olejów roślinnych na giełdach światowych. Ponadto, notowany deficyt opadów w Europie pogarsza perspektywy tegorocznych zbiorów i wpływa na zwyżkę cen rzepaku. Wydaje się jednak, iż w miarę zbliżania się tegorocznych zbiorów rzepaku w Europie, ceny rzepaku będą pozostawać pod presją prognoz ciągle wysokich plonów i zbiorów nasion u kluczowych producentów.

W dniu 9 czerwca 2023 r. cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2023) wyniosła 433,25 EUR/t i była o 6,6% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie listopadowym 2023 wyniosła 438,50 EUR/t i była o 6,2% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.

oprac. Paweł Huczko

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa