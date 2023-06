Ile pieniędzy wysyłają Ukraińcy przebywający w Polsce do Ukrainy?

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce wysyłają do swojego kraju średnio około 771 złotych miesięcznie. Świadczą o tym wyniki badania „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ilu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce wysyła pieniądze na Ukrainę?

Badanie pokazało, że ponad połowa przebywających w Polsce ukraińskich obywateli deklaruje, że wysyła środki pieniężne do Ukrainy (56%), a 6% otrzymuje pieniądze z Ukrainy.

Zdaniem ekspertów fakt ten świadczy o tym, że zarówno migranci, którzy przybyli do Polski przed wojną, jak i w jej trakcie oraz uchodźcy wojenni, znaleźli pracę lub inne źródło dochodu, które im na to pozwala.



„Nasze badanie pokazało, że ponad połowa przebywających w Polsce obywateli Ukrainy deklaruje, że wspiera ojczyznę poprzez regularne przekazywanie pieniędzy. To jeden z tych przykładów, gdy aktywizacja zawodowa obywateli Ukrainy w Polsce w istotny sposób przyczynia się do nieocenionego wsparcia współobywateli pozostających w ojczyźnie w obliczu rosyjskiej agresji” – komentuje wyniki badań Andrzej Korkus, prezes Platformy Migracyjnej EWL.

Jaką kwotę obywatel Ukrainy przebywający w Polsce wysyła miesięcznie na Ukrainę?

Jak pokazało badanie, ukraińscy obywatele przesyłają do swojej ojczyzny średnio około 771 złotych miesięcznie. W przypadku migrantów przedwojennych kwota ta wynosi średnio około 899 złotych miesięcznie, a w przypadku uchodźców wojennych jest o 1/3 mniejsza (około 578 złotych).

Najwięcej obywateli Ukrainy (30%) znajdujących się w Polsce deklaruje, że przesyła do Ukrainy kwotę między 501 a 1000 złotych miesięcznie. Blisko połowa (49%) migrantów przedwojennych deklaruje, że wysyła miesięcznie kwoty między 301 a 1000 złotych miesięcznie. Z kolei uchodźcy wojenni najczęściej przekazują kwotę do 300 złotych miesięcznie (39%).



Zdaniem autorów badania może to świadczyć o tym, że większość środków uchodźcy z Ukrainy przeznaczają na utrzymanie członków swoich rodzin, w tym dzieci, które przyjechały wraz z nimi.

Jak oceniają swoją sytuację materialną obywatele Ukrainy przebywający w Polsce

Ponad połowa Ukraińców (55%) mieszkających w Polsce oceniaj swoją sytuację materialną jako przeciętną. Warto zauważyć, że na raczej dobrą sytuację materialną częściej wskazują uchodźcy wojenni (22%) niż migranci przedwojenni (14%). Fakt ten może sugerować, że wskutek wojny do Polski przyjechali ukraińscy obywatele o zróżnicowanym poziomie zamożności.

Blisko 1/5 obywateli Ukrainy przebywających w Polsce deklaruje, że po miesięcznym opłaceniu wszystkich wydatków na utrzymanie się w naszym kraju zostaje im 501-1000 złotych. Odsetek ten jest zdecydowanie niższy w przypadku uchodźców wojennych (13%), w porównaniu z migrantami przedwojennymi (24%). Obywatelom Ukrainy zostaje średnio około 961 złotych miesięcznie po opłaceniu wszystkich wydatków związanych z pobytem w Polsce. W przypadku migrantów przedwojennych kwota ta wynosi około 1052 złote, a w przypadku uchodźców wojennych jest o 1/4 mniejsza (około 826 złotych).

Ile pieniędzy miesięcznie zostaje obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce po opłaceniu wydatków związanych z pobytem Materiały prasowe

Badanie z obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce zostało przeprowadzone w dniach 4–13 marca 2023 roku za pomocą wywiadów bezpośrednich F2F w kilkunastu miejscowościach Polski na próbie liczącej łącznie N=500 dorosłych obywateli Ukrainy, zarówno migrantów przedwojennych, jak i uchodźców wojennych z Ukrainy. Kwestionariusz badania został opracowany przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej UW z wykorzystaniem części pytań zgłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd do Spraw Cudzoziemców i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.