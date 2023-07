Uszczelnienie akcyzy w obrocie paliwami i Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych

W dniu 4 lipca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Te przepisy przygotowane przez Ministerstwo Finansów mają usprawnić monitorowanie przewozu benzyny i oleju napędowego oraz kontrole obrotu tymi wyrobami. Ponadto przewidziane jest wdrożenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA).

Najważniejsze nowe przepisy uszczelniające w zakresie obrotu paliwami ciekłymi

W celu zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami napędowymi, podmioty gospodarcze uczestniczące w tym obrocie będą zobowiązane do rejestracji miejsc dostarczania paliw. Dzięki temu firma wysyłająca będzie miała pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru paliwa. Obowiązek rejestracji będzie miał charakter jednorazowy, przed dokonaniem pierwszej czynności dostawy do danego miejsca. Rozwiązanie to ograniczy możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu.



Rozszerzony zostanie nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli. Ustanowiony zostanie także obowiązek zgłaszania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zakładowych stacji paliw ciekłych, a tym samym Prezes URE będzie sprawował również nadzór nad tymi stacjami paliw.



Wprowadzony zostanie obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych.



Uporządkowany zostanie obszar podmiotów wykorzystujących paliwa na cele własne, tj. podmiotów przywożących.

Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych

Projektowane przepisy zakładają przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje w jednym centralnym systemie teleinformatycznym tzw. Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA).



System ten zostanie udostępniony bezpłatnie przez Krajową Administrację Skarbową wszystkim firmom, które muszą prowadzić dokumentację akcyzową.

Termin wejścia w życie nowych przepisów

Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia. W zakresie wdrożenia CEWA przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowych przewidziano 18 miesięczny okres przejściowy, liczony od 1 lutego 2024 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.