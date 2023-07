1,5% podatku rolnego dla rolniczego związku zawodowego od 2024 roku

Od 2024 roku podatnik podatku rolnego będzie mógł przekazać 1,5% tego podatku związkom zawodowym rolników indywidualnych, Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i związkom rewizyjnym zrzeszającym rolnicze spółdzielnie produkcyjne - spełniającym pewne warunki. Tak wynika z ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, którą 24 lipca 2023 r. podpisał Prezydent RP.

1,5% podatku rolnego dla wybranego związku zawodowego rolników indywidualnych

Celem tej ustawy jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333), ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648), ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281), ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 99) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.).



Zgodnie z nowymi przepisami organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów (na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną) będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego.



Podmiotami uprawnionymi są:

1) związek zawodowy rolników indywidualnych, który:

- został wpisany do rejestru co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;

- ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30;

- źródłem finansowania jego działalności są wpłaty ze składek członkowskich, przy czym roczna składka członkowska wynosi co najmniej 50 zł.



2) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,



3) związek rewizyjny zrzeszający rolnicze spółdzielnie produkcyjne, który:

- został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;

- ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego członkowskie rolnicze spółdzielnie produkcyjne co najmniej w 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a łączna liczba członków tych spółdzielni wynosi co najmniej 1500 osób.

Ważne!

Otrzymane przez ww. podmioty środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

W przypadku gdy obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na kilku współwłaścicielach (posiadaczach), organ podatkowy będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy od kwoty zapłaconej z tytułu tego podatku przez współwłaściciela (posiadacza), na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez tego współwłaściciela (posiadacza).

Przekazanie kwoty 1,5% podatku

Kwotę stanowiącą 1,5% podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół, organ podatkowy będzie przekazywać na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego, jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego. Gminom będzie przysługiwać z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów z tytułu przekazania 1,5% podatku należnego na rzecz podmiotów uprawnionych. W treści ustawy zawarto przepis zobowiązujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu zwrotu utraconych dochodów.

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku rolnego – termin i sposób złożenia

Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku będzie składany w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Będzie go można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem przekazania kwoty 1,5% podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty.

Minister Finansów w rozporządzeniu określi:

- wzór wnioskuo przekazanie 1,5% podatku rolnego oraz szczegółowy zakres zawartych w nim danych niezbędnych do przekazania podmiotowi uprawnionemu 1,5% należnego podatku rolnego, mając na względzie umożliwienie identyfikacji podatnika i właściwego organu podatkowego, do którego jest składany ten wniosek, oraz poprawne przekazanie kwoty 1,5% należnego podatku rolnego.

- sposób przekazywania wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej i rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinien zostać opatrzony ten wniosek.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw – treść i przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.