Obligacje skarbowe (detaliczne, oszczędnościowe) w sierpniu 2023 r. - oferta, oprocentowanie

W sierpniu 2023 roku istnieje możliwość przedłużenia o 12 miesięcy płacenia niższych składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus dla najmniejszych przedsiębiorców (do 120 tys. zł rocznego przychodu), którzy co najmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z Małego ZUS-u Plus. Wynika to z nowego art. 112a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który został dodany przez ustawę z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 26 lipca 2023 r., poz. 1429). ZUS wyjaśnił w komunikacie z 31 lipca br, w jakich przypadkach to przedłużenie nastąpi automatycznie a kiedy potrzebne będą formalności, w tym w szczególności zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.