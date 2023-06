Ministerstwo Finansów przedstawiło lipcową ofertę i oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Posiadacze obligacji, których termin wykupu przypada w lipcu będą mogli skorzystać z korzystnej oferty przy zamianie tych obligacji na obligacje nowej emisji. Nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany można nabywać od 27 czerwca 2023 r.

Niższa cena z dyskontem przy zamianie obligacji

Dla posiadaczy obligacji, których termin wykupu przypada w lipcu przygotowano ofertę, która pozwala przedłużyć oszczędzanie na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obligacje z lipcowej oferty, z wyjątkiem obligacji 3-miesięcznych OTS1023, będą sprzedawane w drodze zamiany, po znacznie atrakcyjniejszej cenie w stosunku do standardowej.



Dla każdego rodzaju obligacji będzie możliwe uzyskanie innego dyskonta. Znacznie wyższe dyskonto uzyska się wybierając dłuższą obligację. Najwyższe wartości dyskonta przewidziane są dla obligacji 4-letnich COI i 10-letnich EDO, których oprocentowanie jest oparte na inflacji. Promocyjne ceny zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji oferowanych w lipcu wyniosą: 99,80 zł – dla obligacji 1-rocznych ROR0724, 99,70 zł – dla 2-letnich DOR0725, 99,60 zł – dla 3-letnich TOZ0726, 99,50 zł – dla 4-letnich COI0727 oraz 99,40 zł – dla 10-letnich obligacji oszczędnościowych EDO0733.

Dyspozycje zamiany można składać:



1) przez Internet w za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl , www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl , www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay;



2) w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego;



3) w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.;



4) przez telefon:

PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210 , bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.

Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00 .

- W lipcu również przygotowaliśmy wyjątkową ofertę zamiany dla naszych klientów, którzy zamierzają kontynuować oszczędzanie. Będą oni mogli kupić w drodze zamiany obligacje, po specjalnych atrakcyjniejszych cenach. W ramach promocji w lipcu, obniżyliśmy cenę zamiany obligacji 1-rocznych do 99,80 zł, 2-letnich do 99,70 zł, 3-letnich do 99,60 zł i 4-letnich do 99,50 zł. Najniższą cenę zamiany 99,40 zł oferujemy osobom, które zdecydują się nabyć w drodze zamiany obligację 10-letnią. Zasada jest prosta, dłuższe nowe obligacje to niższa cena w zamianie czyli wyższy zysk dla klienta – komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie.

- Skarbowe obligacje oszczędnościowe cechuje modułowość, czyli możliwość ułożenia osobistego planu oszczędzania przy wykorzystaniu ich zalet. Zamiana obligacji oprócz dodatkowego zysku daje klientom również inne korzyści. Warto zauważyć, że dzień wykupu „starych” obligacji to dzień zakupu „nowych”, czyli możliwość oszczędzania w sposób ciągły bez straty żadnego dnia. Dyspozycję zamiany można złożyć, osobiście w punkcie obsługi klienta, przez telefon lub, co jest szczególnie wygodne podczas wakacji, przez internet – dodaje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie.

Ważne Nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany można nabywać od 27 czerwca 2023 r.

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa - lipiec 2023 - oprocentowanie i oferta

W lipcu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,10% dla obligacji 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Szczegółowe informacje o naszej bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

Typ obligacji Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 lipca) Cena sprzedaży OTS1023 3-miesięczne Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). 100 zł 100,00 zł przy zamianie ROR0724 roczne Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. 100 zł 99,80 zł przy zamianie DOR0725 2-letnie Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,85% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,10%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. 100 zł 99,70 zł przy zamianie TOS0726 3-letnie Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,85% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł 99,60 zł przy zamianie COI0727 4-letnie Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. 100 zł 99,50 zł przy zamianie EDO0733 10-letnie Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,25%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł 99,40 zł przy zamianie ROS0729 6-letnie obligacje rodzinne Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł ROD0735 12-letnie obligacje rodzinne Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł

1stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

Jak założyć IKE-Obligacje?

Konto IKE-Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego IKE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.