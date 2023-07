Przedłużenie Małego ZUS Plus 2023. Kiedy potrzebne ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych?

W sierpniu 2023 roku istnieje możliwość przedłużenia o 12 miesięcy płacenia niższych składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus dla najmniejszych przedsiębiorców (do 120 tys. zł rocznego przychodu), którzy co najmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z Małego ZUS-u Plus. Wynika to z nowego art. 112a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, który został dodany przez ustawę z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 26 lipca 2023 r., poz. 1429). ZUS wyjaśnił w komunikacie z 31 lipca br, w jakich przypadkach to przedłużenie nastąpi automatycznie a kiedy potrzebne będą formalności, w tym w szczególności zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przykładach wyjaśnił w kontekście przedłużenia Małego ZUS Plus (MZ+) 4 typowe sytuacje, które mają miejsce w praktyce. Sytuacja 1. Okres 36 miesięcy korzystania przedsiębiorcy z Małego ZUS Plus nie skończył się przed sierpniem 2023 r. ZUS informuje: Jeśli chcesz korzystać z dodatkowych 12 miesięcy „małego ZUS plus”, a nie skończył Ci się okres 36 miesięcy ulgi do sierpnia 2023 r., to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Dodatkowe 12 miesięcy zostanie Ci automatycznie doliczone. Przykład Przykład 1:

Pani Anna przystąpiła do MDG+ w 2022 r. Do 31 lipca 2023 r. wykorzystała 19 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia 2023 r. nadal ustala podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 18c ustawy systemowej. Do wykorzystania pozostało jej 16 miesięcy + dodatkowe 12 miesięcy ulgi. Okres ten będzie mogła wykorzystać w 2024 r. i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe. Sytuacja 2. Okres 36 miesięcy korzystania przedsiębiorcy z Małego ZUS Plus skończył się 31 lipca 2023 r. ZUS informuje: Jeśli chcesz korzystać z „małego ZUS plus” i skończył Ci się okres 36 miesięcy ulgi z dniem 31 lipca 2023 r. również automatycznie zostaniesz objęty przedłużeniem ulgi o 12 dodatkowych miesięcy. Nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Przykład Przykład 2:

Pan Bronisław przystąpił do MDG+ od 1 sierpnia 2020 r. Do 31 lipca 2023 r. wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (5 miesięcy) nadal opłaca składki MDG+ na dotychczasowych zasadach obowiązujących w 2023 r. Nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia z kodem 05 90. Pozostałe 7 miesięcy będzie mógł wykorzystać od 1 stycznia 2024 r., o ile spełni pozostałe warunki ustawowe. Sytuacja 3. Okres 36 miesięcy korzystania przedsiębiorcy z Małego ZUS Plus skończył się w pierwszej połowie 2023 r. ZUS informuje: Jeśli chcesz korzystać z dodatkowych 12 miesięcy „małego ZUS plus”, a okres 36 miesięcy ulgi skończył Ci się w pierwszej połowie 2023 r. i następnie zgłosiłeś się do ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z kodem 05 10, 05 12 to musisz ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.



Czyli jeśli chcesz skorzystać z przedłużenia tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:

- wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2023 r. oraz

- zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).



Przedłużeniem ulgi zostaniesz objęty od 1 dnia następnego miesiąca.



Zatem jeśli złożysz dokument ZUS ZUA/ZUS ZZA w sierpniu 2023 r. zostaniesz objęty przedłużeniem ulgi od 1 września 2023 r. Dokumenty te musisz przekazać nie później niż w terminie do 31 grudnia 2023 r. Jeśli nie złożysz dokumentu do tej daty utracisz prawo do przedłużenia ulgi. Przykład Przykład 3

Pani Celestyna przystąpiła do MDG+ od 1 czerwca 2020 r. Do 31 maja 2023 r. wykorzystała 36 miesięcy ulgi. Od 1 czerwca 2023 r. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (4.161 zł). W wrześniu 2023 r. złożyła zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem 05 90 (MDG+). Ma prawo do dodatkowych 12 m-cy począwszy od 1 października 2023 r. Może je wykorzystać również w 2024 r. i następnych latach, o ile spełni pozostałe warunki ustawowe. Przykład Przykład 4

Pan Dariusz przystąpił do MDG+ od 1 marca 2020 r. Do 28 lutego 2023 r. wykorzystał 36 miesięcy ulgi. Od 1 marca 2023 r. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach (art. 18 ust. 8 ustawy systemowej) i zgłosił się z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10.



Do 31 grudnia 2023 r. nie złożył zgłoszenia z kodem 05 90, czyli zrezygnował z przedłużenia okresu ulgi o dodatkowe 12 m-cy. ZUS wyjaśnia też, że przedsiębiorca musi ponownie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego także w przypadku, gdy chce korzystać z dodatkowych 12 miesięcy „małego ZUS plus”, a okres 36 miesięcy ulgi skończył mu się w pierwszej połowie 2023 r. i dalej nie kontynuował prowadzenia działalności. Jednak w takiej sytuacji nie obowiązuje przedsiębiorcę termin 31 grudnia 2023 r. na dokonanie tego zgłoszenia. Dalszy ciąg materiału pod wideo Ważne Ponadto ZUS informuje, że z uwagi na to, że w 2023 roku przedsiębiorca korzystał już z "Małego ZUS Plus", to w przypadku ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92 w związku z korzystaniem z dodatkowych 12 miesięcy ulgi, nie musi składać po raz kolejny dokumentów ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II . Zobacz również: Przedłużenie Małego ZUS Plus tylko dla przedsiębiorców, którzy w 2023 roku korzystali z tej ulgi

