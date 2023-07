Przedłużenie Małego ZUS Plus tylko dla przedsiębiorców, którzy w 2023 roku korzystali z tej ulgi

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na pytanie portalu infor.pl wyjaśniło, że możliwość przedłużenia o 12 miesięcy płacenia niższych składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy co najmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z Małego ZUS-u Plus. Jeżeli zakończyli opłacanie niższych składek w 2022 r., nie będą mogli skorzystać z tego przedłużenia.

Przedłużenie Małego ZUS Plus na kolejne 12 miesięcy - dla kogo?

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Obecnie z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.:

- roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł,

- w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informowało wczoraj, że od 1 sierpnia 2023 r. okres korzystania z ulgi zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu właściciele firm będą mogli skorzystać z rozwiązana łącznie przez 48 miesięcy.



Aby skorzystać z dodatkowej ulgi:

podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok,

nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Uwaga! Mały ZUS Plus nie obejmuje składki zdrowotnej.

Co jeżeli 36 miesięcy korzystania z ulgi upłynęło w 2022 roku?

Nasi Czytelnicy pytają, czy np. jeżeli przedsiębiorcy upłynął w grudniu 2022 r. upłynął okres 36 miesięcy, kiedy to mógł korzystać z Małego ZUS-u Plus, to czy taka osoba będzie mogła od 1 sierpnia 2023 r. ponownie zgłosić do ZUS chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus na kolejne 12 miesięcy? Zadaliśmy to pytanie Ministerstwu Rozwoju i Technologii.



W odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji 27 lipca 2023 r. Wydział Prasowy MRiT wyjaśnił, że przedsiębiorcy, którzy obecnie, tj. w 2023 r., korzystają z ulgi Mały ZUS Plus, mają możliwość przedłużenia jej o kolejnych 12 miesięcy. Łącznie więc będą mogli opłacać niższe składki przez 4 lata, a nie jak dotychczas - 3 lata. Aby skorzystać z dodatkowej ulgi, nie muszą obecnie dopełniać dodatkowych formalności. W kolejnych latach korzystania z ulgi będą musieli zweryfikować, czy nadal spełniają warunki przewidziane w przepisach (przede wszystkim wysokość przychodu za rok ubiegły) i ustalić dochód z roku poprzedniego, po to, aby obliczyć podstawę wymiaru składek.



Ponadto Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazało, że z dodatkowego Małego ZUS Plus skorzystają też przedsiębiorcy, którzy w bieżącym roku zakończyli korzystanie z ulgi w związku z tym, że osiągnęli już limit 36 miesięcy, np. w styczniu tego roku. Przedsiębiorcy spełniający warunki ustawowe, powinni zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie maksymalnie do 31 grudnia 2023 r. Już od kolejnego miesiąca ponownie będą mogli opłacać niższe składki.

Według MRiT, dodatkowa ulga przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy co najmniej w jednym miesiącu 2023 r. korzystali z Małego ZUS-u Plus. Jeżeli zakończyli opłacanie niższych składek w 2022 r., nie będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania.

Ważne MRiT: Z wydłużonego o 12 miesięcy okresu obowiązywania ulgi Mały ZUS Plus będą mogli skorzystać ci z nich, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi.

