Mały ZUS plus bez limitu miesięcy. Projekt nowelizacji już w Sejmie

Likwidację ograniczenia czasowego (36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy), w którym możliwe jest korzystanie z tzw. małego ZUS-u plus, zakłada projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przygotowany przez sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji, który w lipcu 2023 r. wpłynął do Sejmu.

Mały ZUS plus

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Osoby korzystające z rej ulgi ustalają wysokość składek ZUS za 2023 rok na podstawie dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w 2022 roku. Jednak ten dochód (czyli podstawa wymiaru składek ZUS):

- nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2023 roku to kwota 1047 zł),

- nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2023 roku to kwota 4161 zł).



Obecnie z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy, o ile m.in.:

- roczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 tys. zł,

- w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Ważne Co ważne, ulga Mały ZUS plus dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedłużenie Małego ZUS plus o 12 miesięcy

Obecny Sejm dostrzega konieczność wspierania małych firm niższymi składkami ZUS i w ustawie z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zawarto zmianę ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje wydłużenie o 12 miesięcy możliwości korzystania z ulgi Mały ZUS plus przez małe firmy.



Wskutek tej nowelizacji od 1 sierpnia 2023 r. okres korzystania z ulgi Mały ZUS plus został wydłużony o te 12 miesięcy, dzięki czemu właściciele małych firm mogą płacić niższe składki ZUS łącznie przez 48 miesięcy.

Aby skorzystać z dodatkowej ulgi:

- podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok,

- nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.



Likwidacja ograniczeń czasowych w Małym ZUS plus

Na początku lipca 2023 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy 3502), przygotowany przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji Sejmu RP. W projekcie tym zawarta jest m.in. zmiana w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zakładająca likwidację ograniczenia czasowego (36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy), w którym możliwe jest korzystanie z tzw. małego ZUS-u plus.

Jak tłumaczą autorzy tego projektu, obecnie obowiązujące przepisy pomijają fakt, iż wiele osób podejmuje (lub chciałoby podjąć) działalność gospodarczą w stosunkowo niewielkim zakresie. Osoby takie są jednak w stanie ją prowadzić tylko w sytuacji, w której możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne korzystając z regulacji dotyczących małego ZUS-u plus. Natomiast w sytuacji, w której musiałyby opłacać je na zasadach ogólnych, działalność ta będzie dla nich całkowicie nieopłacalna.

W konsekwencji osoby te albo w ogóle nie podejmują działalności gospodarczej albo też po 36 miesiącach jej prowadzenia są zmuszone do jej likwidacji.



Stąd, zdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji Sejmu RP, wejście w życie omawianej zmiany skutkować będzie podejmowaniem przez dodatkowe osoby niewielkich działalności gospodarczych i kontynuowaniem takiej działalności przez osoby, które już ją podjęły, ale nie chcą (bądź nie są w stanie) rozwinąć jej do takich rozmiarów, by uzyskiwane dochody pozwoliły na opłacanie składek ZUS na zasadach ogólnych. Przyczyni to się z pewnością do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego.



Czy taka zmiana ma szansę wejść w życie?

Wydaje się, że okoliczności sprzyjają przyjęciu przez Sejm tej nowelizacji. Przede wszystkim jest to projekt komisji sejmowej, a więc większość sporów nad treścią przepisów tej nowelizacji mamy już za sobą. Ponadto na jesieni są wybory parlamentarne i przyjęcie tak korzystnej dla wielu małych firm zmiany może być postrzegane przez wielu posłów obecnego Sejmu, jako część skutecznej kampanii wyborczej. A czasu na przeprowadzenie procesu legislacyjnego tej nowelizacji do końca powinno wystarczyć.



Źródło: Komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy 3502) – przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.

oprac. Paweł Huczko

