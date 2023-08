Płaca minimalna w 2024 roku. 4242 zł od 1 stycznia, 4300 zł od 1 lipca. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku - projekt rozporządzenia Rady Ministrów

Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej jest co roku wydawane przez Radę Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). W myśl tego przepisu Rada Ministrów ma obowiązek ustalić w formie rozporządzenia na następny rok kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych – jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia.



Ustalone przez Radę Ministrów na 2024 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.



W 2023 roku w ww. terminie nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Dlatego Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. kwoty w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września 2023 r.



Ponadto na podstawie art. 3 ww. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku