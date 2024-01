Minimalne wynagrodzenie 2024 brutto. Ile to netto (wypłaty do ręki)?

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. zostało opublikowane 15 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw - pozycja 1893.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wyniesie:

- od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł brutto oraz

- od dnia 1 lipca 2024 r. – 4300 zł brutto.

Kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., wyniosą:

- od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł brutto, a

- od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł brutto.

Według aktualnych poziomów opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia za pracę (bez uwzględnienia PPK, dla pracownika po ukończeniu 26 roku życia) wynagrodzenie pracownika w kwocie 4242 zł brutto przekłada się na wypłatę kwoty 3 221,98 zł netto (do ręki).

Natomiast warto też wiedzieć, że pracodawca zatrudniający pracownika przy tym poziomie wynagrodzenia ponosił w 2023 roku (przyjmijmy, że nie zmieni się to w 2024 roku) ponosi w sumie (ze wszystkimi składkami) koszt 5110,76 zł.

Według aktualnych poziomów opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia za pracę (bez uwzględnienia PPK, dla pracownika po ukończeniu 26 roku życia) wynagrodzenie pracownika w kwocie 4300 zł brutto przekłada się na wypłatę kwoty 3261,53 zł netto (do ręki).

Natomiast warto też wiedzieć, że pracodawca zatrudniający pracownika przy tym poziomie wynagrodzenia ponosił w 2023 roku (należy zakładać, że nie zmieni się to w 2024 roku) ponosi w sumie (ze wszystkimi składkami) koszt 5180,64 zł.

Dlaczego taka wysokość płacy minimalnej w 2024 roku?

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. wskazano, że w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2024 r. na forum Rady Dialogu Społecznego.



Z tego powodu na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), Rada Ministrów ma obowiązek ustalić wysokości kwot minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na 2024 rok, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.



Rząd podkreślił też, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 tej ustawy (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.



Przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie mogło być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4270,60 zł, w projekcie zaproponowano (i ostatecznie Rada Ministrów przyjęła) powyższe kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 4242 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. oraz

4300 zł od dnia 1 lipca 2024 r.

Zatem przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł (wszystkie kwoty brutto).



Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 4242 zł oraz 4300 zł) kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić:

- 27,70 zł od 1 stycznia 2024 r. i

- 28,10 zł od 1 lipca 2024 r. (wszystkie kwoty brutto).

Minimalna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.:

− zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2023 r. o prognozowany na 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (106,6 %),

− zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (114,4 %) a prognozowanym (102,8 %) wzrostem cen w 2022 r.

Jako, że aktualna (w II połowie 2023 roku) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3600 zł brutto, od której obliczana jest wysokość przeciętnego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r., jest wyższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2023 r. (7124,26 zł), przy obliczaniu minimum płacowego w 2024 r. nie uwzględnia się 2/3 PKB.

Termin wejścia w życie rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. weszło w życie 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Dziennik Ustaw z 2023 r. - pozycja 1893.