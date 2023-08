2650 zł brutto (2200 zł netto) 14. emerytury we wrześniu 2023 roku. Uwaga! Nie każdy emeryt i rencista tyle dostanie

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie najprawdopodobniej w 2024 roku do 4242 zł brutto (od 1 stycznia) i do 4300 zł brutto (od 1 lipca). Czy po takich podwyżkach płacy minimalnej trzeba zmienić postanowienia umów o pracę, które obecnie opiewają na niższe kwoty? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.