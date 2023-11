Od 19 stycznia 2024 r. obowiązywać zacznie nowy znacznik dla olejów napędowych wykorzystywanego do celów opałowych, a wycofany będzie stary. Tak wynika z opublikowanego 8 listopada 2023 r. projektu rozporządzenia Ministra Finansów. Jak wyjaśniono, ma ono zapobiec uchylaniu się od opodatkowania.

Projekt: w styczniu 2024 r. nowa technika znakowania paliw, która ma zapobiec uchylaniu się od opodatkowania

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się we wtorek projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa.



W ocenie skutków realizacji (OSR) do projektu rozporządzenia poinformowano, że zmienia ono sposób znakowania paliwa w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 17 stycznia 2022 r. ustanawiającej wspólny znacznik skarbowy olejów napędowych i nafty. "Z dniem 18 stycznia 2024 r, wycofany zostanie stosowany obecnie znacznik Solvent Yellow 124, który jest jeszcze markerem do znakowania olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych i korzystających z obniżonej stawki akcyzy. Zastąpi go nowy znacznik tzw. ACCUTRACE PLUS" - poinformowano.



W uzasadnieniu doprecyzowano, że znacznik ACCUTRACE PLUS będzie stosowany od 19 stycznia 2024 r.



"Przepisy obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa określają sposób kontroli rodzaju paliwa poprzez tzw. próbę kwasową na zawartość znacznika Solvent Yellow 124" - wyjaśniono w OSR.



Wskazano, że wykrywanie w paliwie nowego znacznika ACCUTRACE PLUS możliwe jest jedynie z wykorzystaniem technik chromatograficznych i "kontrola poprzez próbę kwasową nie będzie miała zastosowania".

Zmiana sposobu przeprowadzania kontroli paliw

Dodano ponadto, że rozporządzenie wprowadza rozszerzony sposób przeprowadzenia kontroli – w szczególności z wykorzystaniem sprzętu mobilnego Krajowej Administracji Skarbowej służącego do przeprowadzania analiz próbek paliwa na obecność wystąpienia substancji stosowanych do znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.



W OSR zwrócono uwagę, że zmiana sposobu przeprowadzania kontroli paliwa powinna spotkać się z przychylnym odbiorem ze strony zarówno podatników akcyzy jak i organów podatkowych. "Wprowadzenie nowych specjalistycznych technik badania próbek paliw wpłynie na zapobieganie praktykom uchylania się od opodatkowania oraz wykorzystania paliwa niezgodnie z jego przeznaczeniem" - wskazano.

Termin wejścia w życie nowych przepisów i okres przejściowy

Omawiane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



W OSR projektu wyjaśniono, że rozporządzenie uwzględnia okres przejściowy "do dnia 18 stycznia 2024 r. do znakowania olejów możliwe będzie zastosowanie zarówno nowego markera ACCUTRACE PLUS, jak i Solvent Yellow 124".

"Projekt rozporządzenia winien uwzględniać obecność na rynku olejów oznakowanych przed dniem 18 stycznia 2024 r. znacznikiem Solvet Yellow 124 i zakłada możliwość przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa z zastosowaniem +próby kwasowej+ do dnia 31 grudnia 2024 r." - dodano.



Jak podano, wydatki na wskazane zadanie będą finansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. "W związku z powyższym konieczne będzie zwiększenie odpowiedniej części budżetu państwa o wskazane kwoty od roku 2024 i przez lata kolejne" - zaznaczono.

