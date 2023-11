Płatności mobilne - telefon, opaska na rękę, brelok, rękawiczki płatnicze, biżuteria, implanty. O jakie zabezpieczenia trzeba zadbać?

Niebezpieczeństwo związane z płatnościami mobilnymi dotyczy w głównej mierze nieautoryzowanego dostępu do urządzenia, dlatego pamiętajmy o odpowiednich zabezpieczeniach - poinformowało w środę Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zapłata telefonem, opaską ale także pierścionkiem, rękawiczką, czy implantem

Płatności mobilne stały się codziennością dla wielu osób. Dzięki nim możemy swobodnie dokonywać transakcji bez konieczności posiadania gotówki czy sięgania po kartę płatniczą, bo telefon zawsze jest pod ręką.



"Na rynku dostępne są też m.in. opaski na rękę, breloki itp. Pomysłowość producentów ubrań i gadżetów w tym zakresie jest bardzo duża, możemy natrafić m.in. na rękawiczki płatnicze, które z pewnością docenią miłośnicy sportów zimowych, bądź też na biżuterię płatniczą, np. pierścionek. Choć nie wszystkie wymienione rozwiązania są dostępne w Polsce, to obserwując światowe trendy w zakresie płatności mobilnych, możemy być pewni, że +gadżetów+ płatniczych z pewnością będzie przybywać" - podkreślił podkomisarz Marcin Zagórski z biura prasowego CBZC.

CBZC zwróciło uwagę, że na rynku dostępne są, także implanty płatnicze, które można wszczepić pod skórę. "Wspomniany implant, wielkością zbliżony do małej agrafki jest urządzeniem pasywnym. Nie wymaga własnego źródła zasilania i nie wytwarza też jakichkolwiek fal i uruchamia się wyłącznie w pobliżu terminala płatniczego" - wyjaśnił Zagórski.

Technologia NFC

Podkreślił, że by sfinalizować transakcję, potrzebne są dwa elementy, informacja dotycząca posiadanej karty płatniczej oraz technologia przesyłania danych. "W tym przypadku mowa o komunikacji bliskiego zasięgu tj. NFC (ang. Near Field Communication - red), która umożliwia przekazywanie danych pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w bardzo małej odległości do 10 centymetrów. To ograniczenie jest formą zabezpieczenia technologii NFC przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich" - podał Zagórski.



Zaznaczył też, że komunikacja NFC odbywa się za pomocą fal radiowych, które umożliwiają przekazywanie danych.



"W przypadku nowych telefonów moduł NFC stał się standardem, natomiast w przypadku starszych telefonów, może się zdarzyć, że nie będą one w niego wyposażone. W takich sytuacjach płatności mobilne możemy realizować za pomocą m.in. usługi Google Pay na systemie Android lub Apple Pay dla systemu Apple iOS. Powyższe usługi działają na zasadzie wirtualnego portfela, by z nich skorzystać, musimy wcześniej wprowadzić dane naszej karty płatniczej lub doładować nasze konto. Podczas płatności powyższe dane są zamieniane na unikalny identyfikator zwany tokenem i przesyłane do terminalu płatniczego" - wyjaśnił Zagórski.

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z płatnościami mobilnymi? Jak się zabezpieczać?

Poinformował również, że niebezpieczeństwo związane z płatnościami mobilnymi dotyczy w głównej mierze nieautoryzowanego dostępu do urządzenia, gdyż transakcje same w sobie mają bardzo wysoki poziom zabezpieczeń, pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie płatnicze nie trafi w niepowołane ręce.



"Warto pamiętać m.in. o blokadzie ekranu w postaci kodu PIN lub też zabezpieczeń biometrycznych takich jak odcisk palca lub skan twarzy, regularnej aktualizacji telefonu lub innego urządzenia), którym płacimy, pobieraniu aplikacji tylko z oficjalnych i zaufanych źródeł" - przypomniał Zagórski.



Korzystając z płatności mobilnych, warto pamiętać także o ustawieniu limitów transakcji. Dotyczy to zarówno maksymalnej kwoty transakcji, jak i dziennego limitu. "Dzięki temu mamy pewność, że w sytuacji ewentualnej kradzieży środków straty nie przekroczą określonych limitów" - przekazał Zagórski.(PAP)



Autorka: Aleksandra Kuźniar



akuz/ maak/

