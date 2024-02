Dotacje z EENergy - 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2024 roku

EENergy - informacja o projekcie

Projekt EENergy - Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie Ciesz się wsparciem finansowym w ramach Projektu EENergy, inicjatywy Unii Europejskiej - 900 dotacji o łącznej wartości 9 milionów euro, przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie.

Cele Projektu:

• Poprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5%

• Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i

zakłóceń w łańcuchach dostaw.



Wsparcie obejmuje:

• Całą firmę

• Jeden dział/obszar firmy

• Jeden budynek

• Wybraną linię produkcyjną

• Wybrane urządzenie

• Wybraną aktywność



Kwalifikują się MŚP, spełniające kryteria:

• Aktywność w Europie

• Gotowość do poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 5%



Proces Aplikacyjny:

1. Wejdź na stronę https://eenergy.grantplatform.com/.

2. Skonsultuj się z najbliższym doradcą ds. zrównoważonego rozwoju EEN, który pomoże

zrozumieć wymagania projektu.

3. Zarejestruj konto na platformie.

4. Rozpocznij aplikację, zapisz ją w toku.

5. Prześlij wniosek do weryfikacji.

* termin składania aplikacji to 31 marca 2024!



Dotacja:

• 10 000 € na firmę

• 100% finansowanie



Przykłady wykorzystania dotacji:

− Wykonanie audytu energetycznego,

− Wymiana starego sprzętu,

− Zakup/montaż systemów energii odnawialnej,

− Wdrożenie oprogramowania do optymalizacji/zarządzania energią,

− Wkład w przyjęcie technologii energooszczędnych w liniach produkcyjnych,

− Wkład w inwestycje zwiększające efektywność energetyczną obiektów firmy,

− Świadectwa charakterystyki energetycznej i systemy zarządzania energią,

− Udział w instalacji systemów energii odnawialnej,

− Szkolenia dla pracowników w zakresie najlepszych praktyk, regulacji,

− Kwalifikacja pracowników do uprawnień audytorów energetycznych,

− Szkolenia z zakresu efektywności energetycznej technologii, narzędzi cyfrowych itp.

− Wykonanie szczegółowej analizy potrzeb MŚP dot. efektywności energetycznej,

− Konsultacje techniczne w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.