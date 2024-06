Czy Rada Polityki Pieniężnej zmieniła stopy procentowe?

Raportowanie ESG od 2025 roku. Jak się do tego przygotować w branży TSL?

Od 2024 roku zaczęła obowiązywać unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Oznacza to, że firmy już teraz muszą zacząć gromadzić dane, które będą podstawą do raportowania ESG w 2025 roku.

– Nawet małe i średnie firmy z branży TSL, które są podwykonawcami dużych podmiotów muszą zacząć zbierać dane do raportowania ESG – mówi Dariusz Brzeziński, dyrektor zarządzający Centrum BPO Meritoros SA.