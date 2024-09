Grecja sięga do kieszeni turystów! 20 euro podatku zapłaci każdy pasażer wysiadający na Mykonos i Santorini

Grecja wprowadza podatek dla turystów. Każdy pasażer wycieczkowca wysiadający na greckiej wyspie Mykonos i Santorini będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 20 euro w szczytowym sezonie turystycznym. Tak ogłosiła minister turystyki Grecji Olga Kefalogianni. W innych portach opłata wyniesie 5 euro.

Minister turystyki Grecji ogłosiła wprowadzenie podatku dla turystów, w związku z obciążeniem wysp przez przypływające wycieczkowce

Każdy pasażer wycieczkowca wysiadający na greckiej wyspie Mykonos i Santorini będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 20 euro w szczytowym sezonie turystycznym. Opłaty będą obowiązywać od 1 czerwca do 30 września. Według szacunków władz przychody z podatku mają sięgnąć 50 mln euro rocznie. Suma ma być podzielona na trzy części: pierwsza ma trafić do lokalnych władz, druga do ministerstwa ds. wysp i żeglugi, trzecia do resortu turystyki.

REKLAMA

Autopromocja

Szef rządu Kyriakos Micotakis zapowiadając wprowadzenie opłaty, oświadczył, że zostanie ona nałożona w związku z obciążeniem wysp przez przypływające wycieczkowce. Ocenił jednocześnie, że z problemem nadmiernej turystyki mierzy się jedynie kilka miejsc w Grecji.

Zamrożenie wydawania licencji nowym lokalom Airbnb od 1 stycznia 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku zamrożone będzie też wydawanie licencji nowym lokalom Airbnb w trzech centralnych dzielnicach Aten. W 2023 roku Grecję odwiedziło ok. 33 mln turystów, czyli o ok. 5 mln więcej niż rok wcześniej.