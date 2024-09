Zatrudniasz żołnierzy WOT lub Aktywnej Rezerwy: od 2025 r. dostaniesz preferencje w podatkach i zamówieniach publicznych

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy. Założenia tego projektu opublikowano 20 września 2024 r. Prawdopodobnie w 2025 roku te nowe przepisy wejdą w życie.

Preferencje dla firm zatrudniających żołnierzy WOT lub Aktywnej Rezerwy

Celem nowych przepisów jest stworzenie zachęt prawnych dla pracodawców do zatrudniania żołnierzy obrony terytorialnej i aktywnej rezerwy, przez wprowadzenie preferencji podatkowych, preferencji przy ubieganiu się przez takiego przedsiębiorcę o udzielenie zamówienia publicznego oraz zastąpienie odprawy wypłacanej pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej – świadczeniem początkowym.



Najważniejsze planowane przez MON zmiany w tym zakresie przewidują:

1) zastąpienie odprawy wypłacanej pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej – świadczeniem początkowym. Celem regulacji jest podniesienie atrakcyjności terytorialnej służby wojskowej, zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmniejszenie obciążeń dla pracodawców;

2) wprowadzenie preferencji dla przedsiębiorców ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego, którzy przy wykonywaniu tego zlecenia będą zatrudniać pracowników, którzy są jednocześnie żołnierzami WOT (żołnierze OT) i żołnierzami aktywnej rezerwy (żołnierze AR);

3) wprowadzenie preferencji podatkowych dla przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) zatrudniających pracowników, którzy są jednocześnie żołnierzami OT i żołnierzami AR.



Za opracowanie projektu jest osobiście odpowiedzialny Władysław Kosiniak-Kamysz Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów i skierowania go do prac w Sejmie RP, to IV kwartał 2024 r. Nie wskazano natomiast planowanego terminu wejścia w życie zmian. Jednak bardzo prawdopodobne jest, że te nowe przepisy wejdą w życie w 2025 roku – choć zapewne nie od 1 stycznia.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy (założenia)