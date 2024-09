Odpowiedzialność karna księgowej w razie tzw. trójkąta umów

Księgowa może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej, gdy firma stosuje tzw. "trójkąt umów", czyli sytuację, w której pracownik zawiera dodatkową umowę z inną firmą, a efekty tej pracy trafiają do pierwotnego pracodawcy. W takich przypadkach, jeżeli nie są prawidłowo odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne lub dochodzi do unikania opodatkowania, księgowa może odpowiadać za błędy w rozliczeniach. Odpowiedzialność wynika z przepisów prawa karnego oraz karno-skarbowego.

Autopromocja