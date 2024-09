Ekspert: czy warto jest jedną, nieprzemyślaną zmianą przepisów podatkowych zniszczyć sens zakładania fundacji rodzinnych

Czy warto jest jedną, nieprzemyślaną zmianą przepisów podatkowych zniszczyć sens zakładania fundacji rodzinnych? Komentarz Andrzej Paczuskiego do odpowiedzi MF na interpelację ws. fundacji rodzinnych.

Komentarz do odpowiedzi MF na interpelację ws. fundacji rodzinnych. Andrzej Paczuski, partner w Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi:

- Odpowiedź na interpelację poselską stawia Ministerstwo Finansów w niekorzystnym świetle, okazuje się bowiem, że zmiany w sposobie opodatkowania fundacji rodzinnych nie mają silnych podstaw merytorycznych. Jeżeli na pytanie o to, skąd resort finansów ma wiedzę o tym, że fundacje rodzinne mogą być używane do unikania opodatkowania ministerstwo odpowiada powołując się na kilka wypowiedzi medialnych różnych osób - to nie mamy do czynienia z poważnym i uczciwym procesem legislacyjnym. Co najmniej dziwnie to wygląda, gdy resort finansów stwierdza, że planuje poważne zmiany w przepisach podatkowych, których skutki odczują tysiące osób - na podstawie tego, co ktoś powiedział na swoim kanale na YouTube lub w wypowiedzi do artykułu w gazecie.

Tym bardziej, że ministerstwo zapytane o to, ile kontroli prowadzonych jest w sprawie unikania opodatkowania przez fundacje rodzinne, odpowiada, że do tej pory nie została wszczęta ani jedna taka kontrola.

Mało wiarygodnie w mojej ocenie wygląda również argument, że na 120 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, czyli zapytań odnoszących się do zdarzenia przyszłego i niepewnego, w 70 przypadkach KAS udzielił odpowiedzi, że w opisanym we wniosku przypadku może zostać zastosowana ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowaniu. Przypomnijmy, w tej chwili w Polsce zarejestrowanych jest ok. 2000 fundacji rodzinnych, a wnioski o interpretacje dotyczyły zdarzeń przyszłych, więc nie jest przesądzone, że fundacje zdecydowałyby się na opisane we wniosku działanie.

Liczę na to, że ta sytuacja sprawi, że urzędnicy nieco ochłoną i przemyślą jeszcze raz czy warto jest jedną, nieprzemyślaną zmianą przepisów podatkowych zniszczyć sens zakładania fundacji rodzinnych, o co przedsiębiorcy rodzinni walczyli od kilku lat. Korzyści dla budżetu będą znikome, a straty dla firm rodzinnych - bardzo duże.

