Jak przygotować się do JPK_KR_PD? Cyfryzacja rozliczania podatku dochodowego opłaci się wszystkim?

Podatki dochodowe stanowią istotną część dochodów budżetu państwa. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2024 roku - jak podało Ministerstwo Finansów - do budżetu państwa wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 58,75 miliarda złotych, a z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 41,7 miliarda złotych. Od 2025 roku pierwsze firmy staną przed nowymi wyzwaniami związanymi z wprowadzeniem JPK_KR_PD. Choć nowe regulacje nakładają na firmy dodatkowe obowiązki, eksperci wskazują, że cyfryzacja systemu podatkowego może przynieść liczne korzyści, zarówno przedsiębiorcom, jak również dla skarbu państwa poprzez uszczelnienie systemu rozliczeniowego.

JPK_KR_PD - nowe obowiązki już od 1 stycznia 2025 r.

Odkąd Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że obowiązkowe rozliczanie CIT w formie elektronicznej wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku, polskie firmy stanęły w obliczu kolejnego wyzwania organizacyjno-legislacyjnego. W ostatnim czasie mówi się na temat szeregu zmian w sposobie gromadzenia danych księgowych, a także modernizacji zaplecza technologicznego w kontekście przygotowania do wdrożenia JPK_KR_PD. Przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje systemy księgowe do nowych wymogów. To nie tylko wiąże się ze sporymi wydatkami wynikającymi z inwestycji w technologię, ale także zaplecza wiedzy po stronie działów księgowych.



- W 2025 roku obowiązek przekazania danych w formie nowych ujednoliconych struktur logicznych w podatkach dochodowych obejmie podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników CIT, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 milionów euro. W przypadku firm, które nie mają jeszcze pewności, czy kwalifikują się do tego obowiązku z początkiem 2025 r., warto, aby zaczęły się przygotowywać już teraz. Wczesne działania pozwolą uniknąć sytuacji, w której będą zaskoczone i niegotowe na wprowadzenie tych zmian. Lepiej przygotować się na wszelki wypadek niż stanąć przed wyzwaniem bez odpowiednich narzędzi i zasobów – mówi Monika Zaród – Head of Innovation & Software Products w NTT DATA Business Solutions, firmie specjalizującej się we wdrożeniach systemów ERP.

Czy wystarczy czasu na wdrożenie JPK_KR_PD?

Wśród licznych głosów płynących ze środowisk biznesowych można wywnioskować, że przedsiębiorcy obawiają się, że czas, jaki został im na przygotowania jest zbyt krótki. Co ważniejsze, wdrożenie JPK_KR_PD w przypadku niektórych firm wiąże się z dużymi nakładami finansowymi oraz koniecznością zmiany sposobu agregacji danych księgowych, w tym wprowadzenia nowych kont, zmiany dekretacji oraz stosowania nowych znaczników podczas księgowania. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na konieczność generowania plików XML zawierających bardzo dużą liczbę rekordów, co stwarza dodatkowe trudności. Co więcej, niektóre wytyczne Ministerstwa Finansów nie są jednoznaczne w interpretacji, co wprowadza dodatkową niepewność i opóźnia proces przygotowań. Jednak jak przekonuje Monika Zaród, wszelkiego rodzaju zawiłości to proces przejściowy, któremu nie tylko trzeba, ale warto poświęcić czas, aby uzyskać wymierne efekty.



- Obecnie wyzwań jest wiele, co jest naturalne przy wprowadzaniu nowych regulacji, jednak będziemy je rozwiązywać krok po kroku. Każda nowa struktura podatkowa budzi emocje i niepewność czy przedsiębiorstwa sprostają tym wyzwaniom. Podobnie było przy wprowadzaniu elektronicznego rozliczania VAT – na początku wywoływało to obawy i sceptycyzm. W przypadku VAT wdrożenie również trwało długo, ale obecnie możemy dokonać je w ciągu dwóch dni. Za kilka lat, gdy spojrzymy wstecz, prawdopodobnie stwierdzimy, że elektroniczne rozliczanie CIT jest o wiele łatwiejsze niż dziś nam się wydaje – mówi Zaród.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Kluczem do sprawnego przygotowania się do wprowadzenia JPK_KR_PD jest umiejętne rozplanowanie działań oraz ścisła współpraca z Ministerstwem Finansów.



Regularne śledzenie aktualizacji na stronach resortu jest niezbędne, gdyż Ministerstwo stale uzupełnia bazę pytań i odpowiedzi, wyjaśniając wątpliwości dotyczące nowych regulacji. Dodatkowo, na bieżąco wprowadzane są kolejne wytyczne, które mogą wpływać na proces wdrożenia.



- Liczymy na gotowość Ministerstwa Finansów do bieżącego odpowiadania na pytania związane z JPK_KR_PD. Strona z pytaniami i odpowiedziami już została uruchomiona i pierwsze odpowiedzi zaczynają się pojawiać. Możemy spodziewać się, że ta baza będzie się szybko rozrastać, podobnie jak miało to miejsce przy wprowadzeniu VAT7, gdzie treści przybywało w błyskawicznym tempie. W przypadku JPK_KR_PD będzie zapewne podobnie, co pomoże rozwiązać wiele kwestii interpretacyjnych. Liczymy, że te interpretacje będą działać na korzyść podatników i znacznie ułatwią im pracę. Ważne jest jednak, abyśmy jasno komunikowali, z czym mamy problemy, bo bez tego nie uzyskamy potrzebnych odpowiedzi – tłumaczy ekspertka NTT DATA Business Solutions.

Technologia szyta na miarę przedsiębiorstwa

W procesie przygotowawczym do JPK_KR_PD firmy nie są pozostawione same sobie – mogą liczyć na wsparcie zewnętrznych dostawców systemów ERP, którzy odpowiadają za technologiczny aspekt całego procesu. Konsultanci tych firm pozostają do dyspozycji przedsiębiorców i są w stanie przeprowadzić szczegółową analizę systemu oraz procesów księgowych klienta. Ich zadaniem jest wskazanie elementów wymagających zmian oraz dostarczenie konkretnych wskazówek, które ułatwią proces konfiguracji nowych struktur. Dlatego tutaj również znaczącą rolę odgrywa komunikacja na linii zespół księgowy – dostawca ERP.



- Wspierając firmy w przygotowaniach do elektronicznego rozliczania CIT, kluczowe jest słuchanie potrzeb klientów. Mając doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami z różnych branż, które zarządzają dużymi ilościami danych, opracowujemy spersonalizowane rozwiązania, aby maksymalnie ułatwić i zautomatyzować cały proces. W sytuacjach, gdy na rynku brakuje patentów na rozwikłanie danej trudności, korzystamy z autorskich rozwiązań. Każda firma ma swoją własną specyfikę działania determinowaną od profilu lub branży, stąd ważne, aby mogła liczyć na spersonalizowanie reguł rozpoznawania transakcji księgowych. Dzięki temu nasi klienci mogą skupić się na skrupulatnym i rzetelnym gromadzeniu informacji finansowych, mając pewność, że pozostałe kroki księgowania będą maksymalnie zautomatyzowane – mówi Michał Mitruś, konsultant SAP w NTT DATA Business Solutions odpowiedzialny za rozwój nowej struktury.

Szybsza weryfikacja danych, mniej kontroli podatkowych

Zdaniem ekspertów, JPK_KR_PD to wymóg, który w dłuższej perspektywie ma na celu ułatwienie pracy zarówno urzędów skarbowych, jak i firm, przynosząc realne korzyści obu stronom. Dla organów podatkowych oznacza to efektywne zarządzanie informacjami podatkowymi.



- JPK_KR_PD zapewni lepszą kontrolę nad podatnikami, dając pełny wgląd w operacje finansowe przedsiębiorstw. To pozwala na szybszą analizę danych pod kątem potencjalnych nadużyć i błędów podatkowych. Dodatkowo, umożliwia przeprowadzanie analizy bez potrzeby zapowiadania kontroli czy fizycznej obecności kontrolera skarbowego w firmie, co znacząco przyspiesza cały proces i redukuje koszty związane z kontrolą. Innymi słowy, po prostu uszczelni system podatkowy – zwraca uwagę Monika Zaród.



Tymczasem przedsiębiorstwa, prowadząc księgowość na tak skrupulatnym poziomie, mogą uchronić się przed nieprawidłowościami, które podlegają karze.

- Z punktu widzenia podatnika, nowa, tym razem już obligatoryjna schema przynosi przede wszystkim korzyść w postaci uproszczenia procesu przygotowania rozliczenia podatku dochodowego (RPD). Dzięki temu przedsiębiorstwa oszczędzają czas pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie danych. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko błędów, które w niektórych przypadkach mogą zostać całkowicie wyeliminowane. Standaryzacja danych ułatwia również ich analizę, co usprawnia procesy raportowania finansowego. Dodatkowo, uproszczona i bardziej przejrzysta komunikacja z urzędami skarbowymi, związana z pełnym przekazaniem dokumentacji dotyczącej części RPD, znacznie ułatwi firmom spełnianie wymogów podatkowych – kontynuuje Monika Zaród, Head of Innovation & Software Products w NTT DATA Business Solutions.



Firmy mają przed sobą wiele pracy, aby dostosować się do JPK_KR_PD. Jednak wszystko wskazuje na to, że nowa, zdigitalizowana rzeczywistość pozwoli zapobiec karom podatkowym, optymalizując przy tym procesy rozliczeń z fiskusem. Co ważne, jest również szansa, że przesyłanie ujednoliconej dokumentacji sprawi, że przedsiębiorcy będą mogli uniknąć częstych kontroli podatkowych, ponieważ organy będą mogły szybciej weryfikować dane.