Obowiązkowy KSeF 2.0. Struktury logiczne FA(3) i FA_RR(1), załączniki do faktur, tryb offline, faktury konsumenckie i z kas fiskalnych. Co proponuje MF?

Ministerstwo Finansów rozpoczęło ostateczne konsultacje projektu rozwiązań prawnych (ustawy) i biznesowych w zakresie wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przedstawione rozwiązania uwzględniają propozycje zgłaszane w toku dotychczasowych konsultacji, w tym specyfikę Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Przedmiotem ustaleń są także struktury logiczne FA(3) i FA_RR(1) oraz koncepcja funkcjonowania załącznika do e-faktury w KSeF. Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do MF do 19 listopada, a rozwiązań biznesowych do 22 listopada 2024 r.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, konsultacje z przedsiębiorcami są kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej jakości rozwiązań i powinny wesprzeć proces skutecznego wdrożenia obowiązkowego KSeF.

Przeprowadzone dotychczas rozmowy pozwoliły zidentyfikować obszary obowiązkowego KSeF, które powinny zostać zmienione lub uproszczone. Propozycje zmian legislacyjnych oraz przyjętych rozwiązań technicznych uwzględniają zgłoszone w trakcie tych spotkań postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców.

Nowe przepisy dot. obowiązkowego KSeF. Harmongram wdrożenia

Ministerstwo Finansów proponuje rozwiązania, które uproszczą wdrożenie i używanie KSeF, zwłaszcza w pierwszym okresie obowiązywania systemu:



1) Wprowadzenie obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników (dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT), z uwzględnieniem etapowania:

- od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł,

- od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

2) Odroczenie na dodatkowe pół roku, tj. do 31 lipca 2026 r., wprowadzenia niektórych innych rozwiązań, takich jak:

- odroczenie terminu wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury. Dotyczy to również faktur, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,

- utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,

- utrzymanie dodatkowego odroczenia terminu w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.



3) Umożliwienie stosowania tzw. trybu offline do końca 2026 r. przez wszystkich podatników.



4) Dopuszczenie wystawiania faktur konsumenckich w KSeF.



5) Zapewnienie w okresie przejściowym (do 30 września 2026 r.) podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.



6) Zapewnienie rozwiązań prawnych odpowiadających celowi tzw. wyrównania środowisk KSeF, tj. wprowadzenie pełnych funkcjonalności technicznych systemu obowiązkowego przed datą wejścia w życie przepisów, które nakładają na podatników obowiązek wystawiania faktur w KSeF.



Ministerstwo Finansów proponuje również w projekcie zmiany, które doprecyzowują możliwości korzystania przez organy KAS z danych w KSeF w toku prowadzonych przez nie spraw.

Proponowane rozwiązania biznesowe w strukturach logicznych FA(3) i FA_RR(1)

Oprócz rozwiązań legislacyjnych, w trakcie konsultacji zostały również poruszone zagadnienia związane ze strukturami logicznymi faktur. W projekcie ustawy znajdują się propozycje zawierające:

- modyfikację struktury logicznej e-faktury m.in. w zakresie zasad wskazywania terminu płatności,

- wprowadzenie obowiązku oznaczania „JST” w celu zapewnienia dostępu do faktur jednostkom podległym JST,

- usprawnienia i inne drobne modyfikacje struktury zgłoszone podczas konsultacji,

- umożliwienie przesyłania załączników do faktur dla branż wystawiających faktury o złożonym zakresie danych,

- wprowadzenie nowej roli - „pracownik”.



Udostępniona do konsultacji struktura logiczna FA(3) uwzględnia propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców, dostawców oprogramowania oraz przedstawicieli branży księgowej podczas przeprowadzonych w 2024 r. konsultacji KSeF. Nowa wersja struktury zostanie wdrożona jeszcze przed terminem obowiązkowego KSeF, aby zapewnić stabilny proces jej implementacji w narzędziach do e-fakturowania.



Przedmiotem konsultacji jest również struktura logiczna FA_RR(1), która będzie wykorzystywana od 1 lutego 2026 r. do wystawiania faktur VAT RR i faktur VAT RR KOREKTA w KSeF (za zgodą dostawcy – rolnika ryczałtowego).



Ministerstwo Finansów przygotowało również możliwość przesyłania faktur z załącznikiem. Po finalnych konsultacjach nowa funkcjonalność API spełni oczekiwania rynku i będzie dostosowana do jego potrzeb.

Konsultacje. Jak zgłaszać uwagi

W zakresie konsultacji publicznych projektu ustawy uwagi można kierować na adres: Sekretariat.PT@mf.gov.pl w terminie do 19 listopada br.

Projekt ustawy został opublikowany w BIP Rządowego Procesu Legislacyjnego i jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12391205/katalog/13092624#13092624



Konsultacje podatkowe rozwiązań biznesowych KSeF, w tym koncepcji załącznika oraz zmian w strukturze logicznej FA(3) i FA_RR (1) trwają do 22 listopada br. Opinie wraz z uzasadnieniem można przesyłać w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ksef@mf.gov.pl .

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. jpg) trzeba dołączyć ich postać edytowalną.



Przesyłając opinię, wyraża się zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są poniżej w dołączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.