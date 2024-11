Integracja kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi od 2025 roku. Obowiązek odroczony do 31 marca

Ministerstwo Finansów poinformowało 20 listopada 2024 r., że uchwalono przepisy odraczające do 31 marca 2025 r. obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi. Ale Minister Finansów chce w ogóle zrezygnować z wprowadzenia tego obowiązku. Podjął w tym celu prace legislacyjne. Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw (UD125). Ta nowelizacja jest obecnie przedmiotem rządowych prac legislacyjnych.

Integracja kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi – aktualny stan prawny

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, zostały wprowadzone zmiany w ustawie – Prawo przedsiębiorców. Przepisy te wprowadziły obowiązek integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Brak realizacji tego obowiązku, na gruncie ustawy o VAT skutkuje o odpowiedzialnością finansową podatników podatku VAT – kara w wysokości 5 tys. zł. Wprowadzenie tego obowiązku, a co za tym idzie również kary za jego nieprzestrzeganie zostało odroczone do końca 2024 r.



W tym czasie (tj. do 31 grudnia 2024 r.) obowiązuje – jako rozwiązanie epizodyczne - wymóg przesyłania przez agentów rozliczeniowych do Szefa KAS, w formie ustrukturyzowanej, danych dotyczących transakcji płatniczych (ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej).



Ale w ustawie z 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (Dz. U. poz. 1685) utrzymano w I kwartale 2025 r. odroczenie obowiązku zapewnienia przez podatników integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi oraz związanej z tą integracją odpowiedzialności podatnika za jej niewykonanie. Dlatego - jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów - do końca marca 2025 r. wydłużamy odroczenie związane z obowiązkowym przesyłaniem przez agentów rozliczeniowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych o płatnościach realizowanych zasadniczo za pośrednictwem tych terminali.

To odroczenie wyeliminuje ryzyko odpowiedzialności finansowej w wysokości 5 tys. zł za brak zintegrowanej kasy rejestrującej z terminalem płatniczym.

Obowiązek integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi ma być zniesiony

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że docelowo nastąpić ma likwidacja obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Zostało to już zapisane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – UD125. Projekt ten jest na ostatnim etapie rządowych prac legislacyjnych. Zgodnie z tym projektem przewiduje się zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz ustanowienia bezterminowo raportowania przez agentów rozliczeniowych danych dotyczących transakcji płatniczych.



W tej nowelizacji kilku ustaw podatkowych i Prawa przedsiębiorców planowane jest m.in.:



1) uchylenie zmian ustawowych zawartych w ustawie nowelizującej w zakresie ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o VAT:

- w ustawie – Prawo przedsiębiorców w zakresie rezygnacji z obowiązku zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, poprzez uchylenie ust. 3 w art. 19a,

- w ustawie o VAT, w konsekwencji powyższego, proponuje się uchylenie przepisu nakładającego na podatnika karę pieniężną za brak zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym – art. 111 ust. 6kb,

2) utrzymanie zastępczego raportowania przez agentów rozliczeniowych poprzez:

- zmianę w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej,

- zmianę w ustawie Kodeks karny skarbowy.



W ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej proponuje się dodanie przepisów w zakresie raportowania danych przez agentów rozliczeniowych. Dodatkowo w zakresie obowiązku przesyłania danych przez agentów obecnie w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (w rozwiązaniach epizodycznych) znajdują się również przepisy dotyczące kar za udaremnianie lub utrudnianie kontroli danych o transakcjach płatniczych, które wobec zmiany charakteru tych przepisów winny być zawarte w Kodeksie karnym skarbowym.

Zdaniem Ministra Finansów ta zmiana przepisów jest korzystna dla przedsiębiorców. Projekt tych zmian był przedstawiony do prekonsultacji podatkowych w okresie od 3 do 19 kwietnia 2024 r. W ich toku nie zgłoszono uwag. Wszystko więc wskazuje na to, że od 2025 r. nie zostanie wprowadzony obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi.



