JPK CIT od 2025 r. – jak przygotować księgowość. Nowa era w raportowaniu podatkowym dla firm już zaraz

Od 1 stycznia 2025r. wchodzi w życie nowy obowiązek składania JPK_CIT i będzie on skutkował koniecznością corocznego przesyłania dwóch elektronicznych raportów w formie plików XML. Mimo, że przekazanie JPK_CIT organom podatkowym nastąpi dopiero w 2026 r., systemy finansowo-księgowe powinny być dostosowane do wymogów JPK_CIT już od początku 2025 r. Podatnicy CIT, a w późniejszych latach również PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będą musieli przygotować się do cyklicznego przekazywania ksiąg i ewidencji podatkowych do organów skarbowych.

Co wejdzie w skład JPK_CIT?

Na JPK_CIT będą składać się dwa pliki kontrolne, czyli dwa schematy w ramach nowych struktur:



1) JPK_KR_PD - księgi rachunkowe i rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, który powinien zawierać m.in. pełny dziennik z ksiąg rachunkowych, zestawienie obrotów i sald ze znacznikami ministerstwa dla kont księgowych oraz dane o przychodach i kosztach podatkowych;



2) JPK_ST_KR – ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno podatkowa i bilansowa, dodatkowo detale dotyczące amortyzacji oraz informacje o nabyciu/wytworzeniu/zbyciu/likwidacji środka trwałego.

JPK_CIT harmonogram. Jaki jest cel nowego obowiązku JPK?

Bez wątpienia głównym celem wprowadzania takich obowiązków jest uszczelnienie systemu podatkowego, zwiększenie efektywności kontroli, jak również pozyskanie jeszcze bardziej szczegółowych informacji o podatnikach. W rezultacie umożliwi to organom przekrojową kontrolę oraz wykrycie potencjalnych nieprawidłowości.



Nowy obowiązek będzie realizowany według poniższego harmonogramu z uwzględnieniem wielkości podmiotu i daty rozpoczęcia roku podatkowego:



1) W 2026 roku obowiązkowa wysyłka pliku JPK_KR_PD za rok podatkowy zaczynający się po 31.12.2024 będzie dotyczyła:

- podatników CIT osiągających przychody powyżej 50 mil EUR,

- podatkowe grupy kapitałowe.

Oznacza to, że pierwsze rozliczenie podatku CIT w formie JPK należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2026 roku.



2) W 2027 roku obowiązkowa wysyłka plików JPK_KR_PD i JPK_ST_KR za rok podatkowy zaczynający się po 31.12.2025 będzie dotyczyła pozostałych podatników VAT zobowiązanych do przesyłania JPK_VAT;



3) W 2028 roku obowiązkowa wysyłka plików JPK_KR_PD i JPK_ST_KR za rok podatkowy zaczynający się po 31.12.2026 obejmie wszystkich podatników CIT i PIT.

O czym musimy pamiętać, czyli dostosowanie danych do nowych wymogów

Na początek należy zadbać o dostosowanie systemów finansowo – księgowych do nowych obowiązków sprawozdawczych, co może okazać się kosztowne i czasochłonne. Producenci oprogramowania finansowo-księgowego przygotują odpowiednie rozwiązania, które umożliwią wygenerowanie pliku JPK_KR_PD. Jednak analizując zawartość struktury od razu widać, że poprawność danych będzie w większości spoczywać na księgowych. To w ich gestii będzie przypisanie znaczników do kont księgowych istniejących w bazie. Proces dostosowania do JPK_CIT niejednokrotnie może wymagać wprowadzenia zmian sposobu księgowania tak, aby zawarte były w nim wszystkie wymagane informacje. Wchodzące zmiany wymuszą również przeprowadzenie aktualizacji planu kont oraz weryfikację czy znaczniki zostały poprawnie przypisane. Należy pamiętać także o weryfikacji ewidencji środków trwałych w przypadku wystąpienia błędów, wymagana będzie aktualizacja procesu rozliczania zakupów i inwestycji w taki sposób, aby na bieżąco gromadzić kompletne dane na potrzeby raportowania.



Musimy też zdawać sobie sprawę, że informacja o powiązaniu kont księgowych ze znacznikami powinna zostać opisana w polityce rachunkowości.



Niezwykle istotne będzie sprawdzanie zgodności i poprawności danych. Podatnicy muszą zadbać o wysoką jakość danych w systemie, pilnować aby były one aktualne, kompletne i poprawne. Wskazane będzie prowadzanie regularnych audytów danych, tak aby weryfikować ich zgodność z przepisami i wymogami oraz aby były gotowe do raportowania.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowych obowiązków raportowania wygeneruje istotne obciążenia finansowe dla podatników, konieczność dostosowania systemów może okazać się kosztowna i czasochłonna. Możemy śmiało stwierdzić, że spowoduje ono w głównej mierze wzrost obciążenia dla działów finansowo-księgowych. Dodatkowym zadaniem może być także konieczność zakupu programu do zarządzania środkami trwałymi oraz wprowadzenie, uzupełnienie i uporządkowanie danych dotyczących środków trwałych na potrzeby generowania JPK_ST_KR. Firmy będą musiały poświęcić więcej czasu na weryfikację i aktualizację danych. JPK_CIT może skutkować koniecznością zmiany procedur księgowych zwłaszcza dla tych podmiotów, które nie przestrzegały restrykcyjnie wymogów księgowania i zamykania okresów księgowych np. trzymały dokumenty w buforze nie księgując ich.



Patrząc dalekosiężnie przedsiębiorcy mogą wykorzystać nowe obowiązki i przeprowadzając audyt, weryfikując procedury mogą wdrożyć nowe rozwiązania, w konsekwencji przetransformować procesy księgowe i podatkowe, zautomatyzować monotonne i powtarzalne a przez to nieproduktywne procesy. Pozwoli to z pewnością zwiększyć efektywność operacyjną oraz poprawi jakości danych analitycznych.



Podstawa prawna:

- art. 9 ust. 1c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w brzmieniu od 1.01.2025 r.

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.08.2024 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.



Aneta Szymik, dyrektor procesów księgowych

Impel Business Solutions sp. z o.o. – partner w obsłudze kadr i płac, księgowości, zarządzania dokumentacją