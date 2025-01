Zmiana stawki podatku za garaż w budynkach wielorodzinnych

Od początku 2025 roku zmieniło się opodatkowanie garaży w budynkach wielorodzinnych. W związku nowymi przepisami nastąpiło zrównanie stawek opodatkowania garaży. W niektórych przypadkach oznacza to obniżkę podatku.

Z początkiem 2025 roku w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Jednym z jej skutków jest zrównanie stawek opodatkowania garaży. Wcześniej, jeśli garaże w budynkach wielorodzinnych były wydzielone prawnie, były opodatkowane większą stawką niż w sytuacji, kiedy takiego wydzielenia nie było.

Nowy stawka podatku od garażu w budynkach wielorodzinnych, jedna dla wszystkich

Jednak po zmianach stawki podatku od garaży w budynkach wielorodzinnych zostały ujednolicone. I choć sama stawka maksymalna rośnie – z 1,15 zł za mkw do 1,19 zł za mkw – to jednak dla niektórych osób będzie to oznaczać wyraźny spadek, bowiem wcześniej płaciły one stawki mniej więcej dziesięciokrotnie wyższe.

W niektórych przypadkach do skorzystania z niższych stawek konieczne będzie złożenie formularz IN-1, czyli dokument składany przez podatników podatku od nieruchomości. Przy czym jeśli ktoś złożył taki dokument albo złoży do go końca 2024 r., to nie ma konieczności składania go ponownie. Poza tym niektóre miasta – jak choćby Warszawa – informują, że zmiany stawek podatku nastąpią automatycznie.

Powyższe oznacza, że począwszy od 1 stycznia 2025 roku wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych i niezajęte na działalność gospodarczą są objęte jednakową stawką podatku. Dzięki temu zlikwidowane zostało zróżnicowanie stawki podatku zależnie od tego, czy podatnik posiada miejsce postojowe w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym czy miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego. Dodatkowo, także od początku 2025 roku stawką dla budynków mieszkalnych są opodatkowane pomieszczenia służące np. do przechowywania rowerów, znajdujące się w prawnie wyodrębnionych garażach.

Nowe definicje i nowe obiekty budowlane objęte wyższą stawką podatku

Inne zmiany, jakie wprowadza ustawa, dotyczą nowych definicji budynku i budowli. Ponadto w ustawie znalazł się katalog obiektów, uznawanych za budowle, liczący 28 pozycji. Część obiektów nie była do tej pory uznawanych za budowle. Efektem tej zmiany może być objęcie wyższą stawką niektórych obiektów.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów

budynek to obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocą przegród budowlanych oraz który posiada fundamenty i dach, z wyłączeniem obiektu, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność;

to obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz który posiada fundamenty i dach, z wyłączeniem obiektu, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność; budowla oznacza:

a) obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

b) elektrownię wiatrową, elektrownię jądrową i elektrownię fotowoltaiczną, biogazownię, biogazownię rolniczą, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linową, wyciąg narciarski oraz skocznię, w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych,

c) urządzenie budowlane – przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

d) urządzenie techniczne inne niż wymienione w lit. a–c – wyłącznie w zakresie jego części budowlanych,

e) fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

– wzniesione w wyniku robót budowlanych, także w przypadku, gdy stanowią część obiektu niewymienionego w ustawie.

Nowy katalog obiektów uznawanych za budowle

Poniższa tabela zawiera nowy wykaz obiektów, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Chodzi o obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozycja Obiekt 1 odkryty obiekt sportowy inny niż wymieniony w poz. 2 2 płyta stadionu, tunel dla zawodników, trybuny - wchodzące w skład stadionu 3 amfiteatr 4 zbiornik wody surowej, hala technologiczna, zbiornik retencyjny wody uzdatnionej, odstojnik wód popłucznych - wchodzące w skład stacji uzdatniania wody 5 stacja zlewna, przepompownia ścieków oczyszczonych, osadnik wstępny, osadnik wtórny, reaktor biologiczny, komora tlenowa, komora rozdziału, komora niedotleniona, komora beztlenowa, zagęszczacz grawitacyjny, instalacja do odwadniania osadów, instalacja do odgazowywania, stacja zagęszczania osadu nadmiernego, stacja dozowania kwasu octowego, zbiornik wyrównawczy cieczy nadosadowej, przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, komora predenitryfikacji - wchodzące w skład oczyszczalni ścieków 6 obiekt, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność, inny niż wymieniony w poz. 4 i poz. 5 7 obiekt ochronny 8 nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, ciąg pieszy 9 obiekt hydrotechniczny: zapora, próg, stopień wodny, jaz, śluza wałowa, syfon, brama przeciwpowodziowa, kanał, śluza żeglowna, opaska brzegowa, ostroga brzegowa, rów melioracyjny inny niż ziemny, obiekt zrzutu wody, obiekt zrzutu ścieków, obudowa ujęć wód podziemnych 10 obiekt kontenerowy trwale związany z gruntem 11 wiata, z wyłączeniem wiaty wymienionej w art. 1a ust. 1 pkt 2a lit. c 12 podbudowa słupowa dla linii kablowej, fundament, konstrukcja wsporcza, wolno stojący maszt antenowy, wolno stojąca wieża, szafa telekomunikacyjna, słupek telekomunikacyjny - wchodzące w skład sieci telekomunikacyjnej 13 występujące samodzielnie lub stanowiące element sieci obiekty, których charakterystycznym parametrem jest długość: a) wodociąg, gazociąg, ciepłociąg oraz inny rurociąg, b) trakcja elektroenergetyczna, linia elektroenergetyczna, c) linia kablowa podziemna, umieszczona bezpośrednio w ziemi lub nadziemna, z wyłączeniem kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej, d) kanalizacja kablowa, z wyłączeniem zainstalowanych w niej kabli, e) kanał technologiczny, z wyłączeniem zainstalowanych w nim kabli, f) kanał inny niż wymieniony w załączniku - wraz z przewodami, fundamentem, podbudową słupową oraz konstrukcją wsporczą, o ile je posiadają