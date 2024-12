Ulga na zakup kasy rejestrującej w 2025 r. – kto i ile może odliczyć?

W 2025 roku podatnicy wprowadzający kasy online mogą skorzystać z ulgi na ich zakup. Przepisy przewidują możliwość odliczenia aż 90% ceny netto urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Dowiedz się, kto może skorzystać z tej preferencji i jakie warunki należy spełnić.

Ulga na zakup kasy rejestrującej w 2025 roku to forma wsparcia dla przedsiębiorców wdrażających kasy online lub wymieniających stare urządzenia na nowe, zgodne z przepisami. Z przepisów wynika, że odliczeniu podlega 90% ceny netto kasy, maksymalnie do kwoty 700 zł. Co więcej, podatnicy mogą ubiegać się o zwrot różnicy, jeśli kwota ulgi przewyższa podatek należny. Sprawdź szczegóły, by dowiedzieć się, jak skorzystać z tego wsparcia i jakie wymogi musi spełnić kasa, by kwalifikować się do ulgi.

Ile można odliczyć za zakup kasy fiskalnej w 2025 roku?

O uldze na zakup kasy rejestrującej mówi art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (dalej także "ustawa"). Z przepisów tych wynika, że podatnicy, u których:

powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy, nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a ustawy, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1 ustawy, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. A w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Tabela: Ulga na zakup kasy rejestrującej w 2025 r.

Dla ułatwienia. Przygotowaliśmy tabelę, która zawiera informację dotyczącą ulgi na zakup kasy rejestrującej w 2025 r.

Podmiot uprawniony Podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w kasie online, a także podatnik, który obowiązkowo wymienia kasy starego typu na kasy online Podstawa obliczenia ulgi Kwoty wydatkowane na zakup każdej z kas rejestrujących online Wysokość ulgi 90% ceny zakupu kasy online (netto), nie więcej niż 700 zł Uprawnienie podatnika Prawo do odliczenia kwoty ulgi na zakup kasy online od należnego podatku VAT lub prawo otrzymania zwrotu tego wydatku

Kasa rejestrująca - jakie wymagania do ulgi?

Kasa rejestrująca, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy o VAT. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

