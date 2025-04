Komunikat MF: Uwaga na próby oszustw "na e-sprawozdanie finansowe". Jak nie stracić cennych danych

W komunikacie z 4 kwietnia 2025 r. Ministerstwo Finansów ostrzegło przed nową formą oszustwa, której ofiarami mogą paść osoby zainteresowane elektronicznymi sprawozdaniami finansowymi. Próba oszustwa polega na tym, że cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail z linkami do fałszywej strony na temat e-Sprawozdań Finansowych i chcą w ten sposób wyłudzać dane osobowe, czy firmowe. Ministerstwo Finansów wyraźnie informuje, że jego pracownicy nie wysyłają tego typu wiadomości. A korzystanie z ministerialnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe nie wymaga podawania loginu ani hasła do poczty elektronicznej.

Próby wyłudzenia danych pod pretekstem logowania do e-Sprawozdań Finansowych

Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami, którzy za pomocą e-maili i fałszywych stron internetowych próbują wyłudzić dane podatników. Oszuści wysyłają wiadomości e-mail, w których zachęcają do kliknięcia w linki kierujące na fałszywą stronę dotyczącą e-Sprawozdań Finansowych. Po kliknięciu w taki link użytkownik zostaje przekierowany do formularza logowania, który wymaga podania adresu i hasła poczty elektronicznej. Jest to próba wyłudzenia danych.



Ministerstwo Finansów opublikowało (niestety dość niewyraźną grafikę), jako przykład fałszywej strony logowania do serwisu e-Sprawozdania Finansowe (z logotypami Login gov i Biznes.gov.pl):

REKLAMA

Autopromocja

Przykład fałszywej strony logowania do serwisu e-Sprawozdania Finansowe Źródło zdjęcia: @ CERT Orange Ministerstwo Finansów

Ważne Uwaga! MF zwraca uwagę, że fałszywe strony, przygotowane przez oszustów, są często podobne do oryginalnych stron resortu finansów i trudno je odróżnić. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na opis linku w adresie strony internetowej. Adresy fałszywych stron zawierają np. przecinki zamiast kropek, drobne błędy, literówki czy dodatkowe znaki.

e-Sprawozdania Finansowe w serwisie podatki.gov.pl - prawdziwy link

Ministerstwo Finansów informuje, że aby skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/ i kliknąć przycisk „Przejdź do aplikacji e-Sprawozdania”. Aplikacja nie wymaga podawania przez użytkownika danych takich jak login lub hasło do poczty elektronicznej.



Szczegółowe informacje dotyczące e-Sprawozdań finansowych znajdują się na stronie podatki.gov.pl.

Co robić w przypadku próby oszustwa?

Ministerstwo radzi, by w przypadku gdy podatnik dostał wiadomość e-mail lub SMS, która budzi jego wątpliwości lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, podatnik powinien zadzwonić i wyjaśnić tą sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30.



MF zachęca także do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.