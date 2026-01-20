Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026 w dniu 29 stycznia 2026 r. o godz. 9:00. Omówimy zmiany w KPiR, limity w leasingu samochodowym oraz przepisy KSeF, w tym przeliczenie umów od 1 stycznia 2026 roku.

Rok 2026 zaczyna się zmianami, które realnie wpływają na rozliczenia, dokumenty i codzienną pracę księgowości. Zamiast przekopywać się przez informacje w pośpiechu - wejdź w rok na spokojnie:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026 ,

co się zmienia i co to oznacza w praktyce,

na co uważać, żeby nie wpaść w kosztowne błędy.

Zapisz się TU »»»

W tym EXTRA wydaniu spotkasz się z dwójką cenionych ekspertów:

Monika Brzostowska , doradca podatkowy

, doradca podatkowy Radosław Kowalski, Prawnik, doradca podatkowy

Podczas spotkania poruszone zostaną takie tematy jak m.in.:

REKLAMA

zmiany z KPiR (budowa, elektroniczne prowadzenie, brak możliwości ujmowania zapisów zbiorczych, zmiana numeracji kolumn, nr KSeF),

(budowa, elektroniczne prowadzenie, brak możliwości ujmowania zapisów zbiorczych, zmiana numeracji kolumn, nr KSeF), nowe limity w samochodach (leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup auta, przeliczanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1.01.2026 r.),

(leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup auta, przeliczanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1.01.2026 r.), KSeF.

Ważne Spotkanie jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie – 29.01.2026 r., od godz. 9.00. Tylko zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do spotkania.

Zapisz się bezpłatnie i bądź na bieżąco ze zmianami zmianami księgowo-podatkowymi na 2026 rok. Zapisz się TU »»»

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby, które zapiszą się na spotkanie online, dzień wcześniej i w dniu webinarium otrzymają w osobnym e-mailu link do transmisji.