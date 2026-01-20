Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026 w dniu 29 stycznia 2026 r. o godz. 9:00. Omówimy zmiany w KPiR, limity w leasingu samochodowym oraz przepisy KSeF, w tym przeliczenie umów od 1 stycznia 2026 roku.
Rok 2026 zaczyna się zmianami, które realnie wpływają na rozliczenia, dokumenty i codzienną pracę księgowości. Zamiast przekopywać się przez informacje w pośpiechu - wejdź w rok na spokojnie:
- przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026,
- co się zmienia i co to oznacza w praktyce,
- na co uważać, żeby nie wpaść w kosztowne błędy.
W tym EXTRA wydaniu spotkasz się z dwójką cenionych ekspertów:
- Monika Brzostowska, doradca podatkowy
- Radosław Kowalski, Prawnik, doradca podatkowy
Podczas spotkania poruszone zostaną takie tematy jak m.in.:
- zmiany z KPiR (budowa, elektroniczne prowadzenie, brak możliwości ujmowania zapisów zbiorczych, zmiana numeracji kolumn, nr KSeF),
- nowe limity w samochodach (leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup auta, przeliczanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1.01.2026 r.),
- KSeF.
Spotkanie jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie – 29.01.2026 r., od godz. 9.00. Tylko zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do spotkania.
Zapisz się bezpłatnie i bądź na bieżąco ze zmianami zmianami księgowo-podatkowymi na 2026 rok. Zapisz się TU »»»
Osoby, które zapiszą się na spotkanie online, dzień wcześniej i w dniu webinarium otrzymają w osobnym e-mailu link do transmisji.
