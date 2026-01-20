REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026

Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026

Subskrybuj nas na Youtube
20 stycznia 2026, 10:17
Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026
Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026 w dniu 29 stycznia 2026 r. o godz. 9:00. Omówimy zmiany w KPiR, limity w leasingu samochodowym oraz przepisy KSeF, w tym przeliczenie umów od 1 stycznia 2026 roku.

Rok 2026 zaczyna się zmianami, które realnie wpływają na rozliczenia, dokumenty i codzienną pracę księgowości. Zamiast przekopywać się przez informacje w pośpiechu - wejdź w rok na spokojnie:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF
  • przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026,
  • co się zmienia i co to oznacza w praktyce,
  • na co uważać, żeby nie wpaść w kosztowne błędy.

Zapisz się TU »»»

W tym EXTRA wydaniu spotkasz się z dwójką cenionych ekspertów:

  • Monika Brzostowska, doradca podatkowy
  • Radosław Kowalski, Prawnik, doradca podatkowy

Podczas spotkania poruszone zostaną takie tematy jak m.in.:

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

  • zmiany z KPiR (budowa, elektroniczne prowadzenie, brak możliwości ujmowania zapisów zbiorczych, zmiana numeracji kolumn, nr KSeF),
  • nowe limity w samochodach (leasing operacyjny, leasing finansowy, zakup auta, przeliczanie umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1.01.2026 r.),
  • KSeF.
Ważne

Spotkanie jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie – 29.01.2026 r., od godz. 9.00. Tylko zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do spotkania.

Zapisz się bezpłatnie i bądź na bieżąco ze zmianami zmianami księgowo-podatkowymi na 2026 rok. Zapisz się TU »»»

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby, które zapiszą się na spotkanie online, dzień wcześniej i w dniu webinarium otrzymają w osobnym e-mailu link do transmisji.

Powiązane
KseF-owe last minute – czego nie można zaniedbać przed 1 lutego?
KseF-owe last minute – czego nie można zaniedbać przed 1 lutego?
KPiR: czym jest i jak ją prowadzić? Najważniejsze zasady uproszczonej księgowości
KPiR: czym jest i jak ją prowadzić? Najważniejsze zasady uproszczonej księgowości
Jak zalogować się do KSeF od A do Z. Uwierzytelnianie i jego kontekst, certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna
Jak zalogować się do KSeF od A do Z. Uwierzytelnianie i jego kontekst, certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Te firmy zyskają na KSeF najbardziej. Czy warto „obchodzić” obowiązkowe e-fakturowanie? Jak zmienić organizację pracy i jakich błędów warto uniknąć? [Wywiad]
20 sty 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur nie jest tylko kolejną zmianą przepisów, to katalizator, który ujawnia dojrzałość procesową i technologiczną firmy. Jedni potraktują go jak obowiązek i będą go „obchodzić”, inni potraktują go jak impuls do uporządkowania obiegu informacji, od sprzedaży po finanse. I paradoksalnie to druga grupa szybciej odzyska koszt wdrożenia – mówi w ciekawej rozmowie Paweł Stapf, dyrektor generalny Komputronik Biznes. Ekspert odpowiada na pytania dot. największych problemów i wyzwań związanych z wdrożeniem obowiązkowego modelu KSeF. Wskazuje dobre praktyki, które pomagają uniknąć najczęstszych błędów we wdrażaniu KSeF.
Kawa z INFORLEX - WYDANIE EXTRA: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026
20 sty 2026

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online Kawa z INFORLEX: Przegląd zmian księgowo-podatkowych 2026 w dniu 29 stycznia 2026 r. o godz. 9:00. Omówimy zmiany w KPiR, limity w leasingu samochodowym oraz przepisy KSeF, w tym przeliczenie umów od 1 stycznia 2026 roku.
Każdy przedsiębiorca będzie musiał przystąpić do KSeF już w lutym. Jak przygotować firmę i biuro na nowy obieg dokumentów?
20 sty 2026

Wprowadzenie KSeF to realna zmiana w codziennym obiegu dokumentów, która wymusza porzucenie dotychczasowych przyzwyczajeń. Choć ustawodawca etapami wprowadza obowiązek wystawiania e-faktur, rzeczywistość operacyjna zmieni się dla wszystkich już 1 lutego 2026 roku.
Jak zalogować się do KSeF od A do Z. Uwierzytelnianie i jego kontekst, certyfikaty, tokeny, e-podpis i pieczęć elektroniczna
20 sty 2026

Od 1 lutego 2026 r. rusza obowiązkowy KSeF. Od tej daty najwięksi podatnicy muszą wystawiać faktury VAT za pomocą tego systemu ale odbiorcy tych faktur również od tej daty powinni mieć dostęp do KSeF. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w Podręczniku KSeF 2.0 (Cz. I) na czym polega uwierzytelnienie się w KSeF i jak to zrobić.

REKLAMA

Składka wypadkowa 2026/2027. ZUS: Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?
19 sty 2026

Do 31 stycznia część płatników składek musi złożyć druk ZUS IWA. Na podstawie zawartych w nim danych ZUS oceni poziom zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz ustali wysokość składki wypadkowej - informuje Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego.
KseF-owe last minute – czego nie można zaniedbać przed 1 lutego?
19 sty 2026

Już w lutym KSeF stanie się obowiązkowy dla dużej grupy firm, a kolejni przedsiębiorcy dołączą do nich w kwietniu i w styczniu 2027 r. Mimo zbliżających się terminów, wielu z nich wciąż odkłada przygotowania. To błąd, który na tym etapie jest jednak wciąż odwracalny. Nadal można przygotować się do KSeF świadomie i bez nerwowej improwizacji.
Jak odliczyć remont od podatku w 2026 roku? Sprawdź te 3 ulgi podatkowe
19 sty 2026

Choć termin "ulga remontowa" jest używany potocznie, w rzeczywistości obejmuje on konkretne mechanizmy podatkowe pozwalające na odzyskanie części poniesionych kosztów. W 2026 roku podatnicy mają do dyspozycji trzy główne ścieżki odliczeń - trzy ulgi podatkowe. Jakie dokładnie? Oto szczegóły.
Ulga na leki 2026. Koniec limitów w uldze na leki? Sejm pracuje nad kluczowymi zmianami dla pacjentów
19 sty 2026

Choć ulga na leki cieszy się ogromną popularnością wśród podatników, jej obecne zasady od dawna są źródłem irytacji. Sytuacja może się jednak zmienić dzięki nowej inicjatywie sejmowej, która ma ułatwić korzystanie z odliczeń tysiącom pacjentów. Oto szczegóły.

REKLAMA

Jak odebrać fakturę w KSeF w 5 krokach od 1 lutego 2026 r. Poradnik Ministerstwa Finansów
20 sty 2026

Zgodnie z przepisami od 1 lutego 2026 r. co do zasady wszyscy podatnicy VAT będą musieli odbierać faktury wystawiane przez swoich kontrahentów przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów opublikowało poradnik, który objaśnia w przystępny sposób jak odebrać fakturę w KSeF w 5 krokach.
Dodatkowe 1520 zł do portfela w 2026 roku. Oto prosty sposób na maksymalny zwrot podatku
17 sty 2026

Nadchodzi okres rozliczeń z fiskusem - to idealny moment, aby sięgnąć po ulgę na internet. Dzięki niej możesz odliczyć od dochodu 760 zł, a jeśli rozliczasz się z małżonkiem, Wasz wspólny zysk wzrośnie do 1520 zł. To proste rozwiązanie dostępne dla każdego podatnika w Polsce. Oto szczegóły.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA