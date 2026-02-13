REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Kary dla księgowych za brak OC: w 2026 r. grozi grzywna od 1602 zł do ponad 1 mln zł. Jaka jest minimalna suma gwarancyjna polisy?

Kary dla księgowych za brak OC: w 2026 r. grozi grzywna od 1602 zł do ponad 1 mln zł. Jaka jest minimalna suma gwarancyjna polisy?

13 lutego 2026, 07:42
Kary za brak OC księgowego w 2026 roku: grozi grzywna od 1602 zł do ponad 1 mln zł. Jaka jest wymagana suma gwarancyjna polisy?
Kary za brak OC księgowego w 2026 roku: grozi grzywna od 1602 zł do ponad 1 mln zł. Jaka jest wymagana suma gwarancyjna polisy?
Przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe mają ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowej. Za jego niedopełnienie grozi księgowym prowadzącym biura rachunkowe grzywna – w 2026 roku minimalna kara wzrosła do 1602 zł.

Początek roku to szczyt sezonu sprzedaży zawodowych ubezpieczeń OC dla księgowych. Wynika to z kalendarza. Obowiązek zakupu polisy wszedł w życie 1 stycznia 1995 roku wraz z ustawą o rachunkowości. Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów, które opisuje zakres ubezpieczenia, obowiązuje od 19 stycznia 2015 roku. Dlatego wielu księgowych odnawia polisy, w których ochrona kończy się na początku roku.

- W pierwszym kwartale każdego roku zainteresowanie ubezpieczeniami OC dla firm prowadzących księgi rachunkowe jest kilkukrotnie wyższe w porównaniu z drugim i trzecim kwartałem. Różnice w liczbie ubezpieczających się księgowych sięgają w niektórych latach nawet 200%. To konsekwencja historii wprowadzania regulacji – przepisy weszły w życie na początku roku, więc rocznice polis przypadają właśnie teraz. Odnowienie ubezpieczenia daje księgowym szansę na przegląd zakresu ochrony, m.in. na decyzję o rozszerzeniu obowiązkowej części polisy i ewentualnym podniesieniu sumy gwarancyjnej. Księgowi, którzy nie dopełnią obowiązku zakupu OC, narażają się na karę finansową. Teoretycznie, tak stanowi polskie prawo, brak polisy może skończyć się nawet… ograniczeniem wolności – mówi Łukasz Bradło, Dyrektor ds. Kluczowych Partnerów w Leadenhall Insurance.

O ile wzrosły grzywny dla księgowych bez OC?

Art. 79 pkt 7 ustawy o rachunkowości tak opisuje konsekwencje braku ubezpieczenia w branży księgowej: „Prowadzenie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg bez ubezpieczenia OC […] podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Zasady obliczania wymierzanej przez sąd grzywny opisuje Kodeks karny skarbowy w art. 23.

W przypadku księgowych jej wysokość zależy od liczby stawek dziennych (od 10 do 540) oraz wartości jednej stawki. Najniższa stawka dzienna to 1/30 minimalnego wynagrodzenia, a najwyższa nie może przekroczyć 2000 zł. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, więc jedna stawka to 160,20 zł. Najniższa grzywna wynosi zatem 1602 zł. Przy 100 stawkach dziennych księgowy zapłaci już 16 020 zł. W skrajnym przypadku kara pieniężna może sięgnąć aż 1 080 000 zł.

- Przy zasądzaniu grzywny brane pod uwagę są także dochody i sytuacja majątkowa sprawcy. W porównaniu z 2025 rokiem minimalna grzywna jest wyższa o ponad 80 zł. Przy 100 stawkach dziennych różnica sięga już 800 zł. Tymczasem roczna składka za podstawową polisę OC to kilkaset złotych. Matematyka jest więc prosta – brak ubezpieczenia po prostu się nie opłaca. Zwłaszcza w sytuacji, gdy niezadowolony klient zgłosi się do księgowego z roszczeniem finansowym za błędne prowadzenie księgi rachunkowej – podkreśla Łukasz Bradło z Leadenhall Insurance.

Co obejmuje obowiązkowe OC biura rachunkowego?

Wymagana prawem polisa chroni przed roszczeniami z tytułu błędów popełnionych podczas prowadzenia ksiąg rachunkowych. Minimalna suma gwarancyjna to równowartość 10 000 euro – w przeliczeniu po aktualnym kursie ze stycznia 2026 roku (ok. 4,20 zł) to 42 000 zł. Zakres ochrony precyzuje rozporządzenie Ministra Finansów z 6 listopada 2014 roku. Co istotne, obowiązkowa ochrona nie obejmuje prowadzenia ksiąg podatkowych, rozliczeń z ZUS, NFZ czy PFRON. Tymczasem to właśnie te obszary – deklaracje PIT, CIT, VAT, rozliczenia kadrowo-płacowe – stanowią codzienną pracę większości biur rachunkowych i generują najwięcej roszczeń.

- Księgowi mają tego świadomość i dlatego zdecydowana większość z nich rozszerza obowiązkową ochronę – podnosi limit ochrony i zakres ryzyk w polisie. Z naszych danych wynika, że robi tak nawet 9 na 10 przedsiębiorców z branży. To przydatne w przypadkach większych szkód. Znam przykłady kilkudziesięciu „zagubionych” faktur, które wygenerowały bardzo wysokie odsetki i kończyły się roszczeniami finansowymi od klientów – dodaje Łukasz Bradło z Leadenhall Insurance.

Sumę gwarancyjną w polisie można podnieść do o wiele wyższego poziomu niż wymagane prawem minimum, np. do 5 mln zł. Rozbudowane ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale też błędy w rozliczeniach podatkowych (PIT, CIT, VAT), księgach kadrowo-płacowych oraz rozliczeniach z ZUS, NFZ i PFRON. Ochronę można rozszerzyć o konsekwencje naruszenia RODO, utratę dokumentacji czy koszty postępowań sądowych.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

