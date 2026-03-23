Kluczowe terminy dla księgowych - koniec marca 2026 r. Sprawozdania finansowe, KSeF, CIT-8, IFT-2R

Końcówka marca to jeden z najważniejszych momentów w kalendarzu księgowym. Dla wielu firm oznacza zamknięcie etapu sporządzania sprawozdania finansowego, a jednocześnie ostatni moment na wypełnienie niektórych obowiązków podatkowych. W 2026 roku szczególne znaczenie ma także dalsze przygotowanie firm do funkcjonowania w systemie KSeF.

Koniec marca to czas na sporządzenie sprawozdania finansowego

W 2026 roku przedsiębiorcy sporządzają sprawozdania finansowe za rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym 2025 lub dla tych, których rok obrotowy rozpoczął się w trakcie 2024 roku i został wydłużony do końca 2025 roku. W praktyce dla większości firm oznacza to sprawozdanie przygotowywane na dzień 31 grudnia 2025 roku.



Warto podsumować sobie kluczowe informacje związane ze sprawozdaniami finansowymi: kto ma obowiązek ich sporządzenia, w jakich terminach należy dopełnić formalności oraz w jaki sposób złożyć sprawozdanie do właściwego organu.

Kto musi sporządzić sprawozdanie finansowe?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy wszystkich jednostek prowadzących pełne księgi rachunkowe. Najczęściej są to:

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- spółki akcyjne i proste spółki akcyjne,

- spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,

- spółki jawne i cywilne, które prowadzą księgi rachunkowe,

- osoby fizyczne, które przekroczyły limit przychodów zobowiązujący do pełnej księgowości lub dobrowolnie zdecydowały się na prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prowadzące księgi rachunkowe.

W praktyce każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przygotować sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Terminy dla sprawozdań składanych w 2026 roku

Ustawa o rachunkowości wyznacza terminy graniczne dla sprawozdań finansowych: od sporządzenia, poprzez zatwierdzenie, aż po złożenia sprawozdania.

Krok 1. Sporządzanie i podpisywanie sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości: “Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.”

Jeśli ostatni dzień roku obrotowego przypadał na 31.12.2025 r., wówczas kierownik jednostki ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie do 31.03.2026 r. W tym samym terminie przypada obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez:

- osobę prowadzącą księgi rachunkowe jednostki,

- kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, to podpis składają wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba z tego organu, pod warunkiem złożenia przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Wynika to z art. 53 ust. 2-2b ustawy o rachunkowości.

Krok 2. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego

Kolejnym etapem po sporządzeniu jest jego zatwierdzenie przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Zatem przyjmując, że ostatni dzień roku obrotowego przypadał na 31.12.2025 r., wówczas obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego mija 30 czerwca 2026 roku. Warto doprecyzować, że organem zatwierdzającym będzie, np. zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. a w przypadku spółki akcyjnej walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Krok 3. Złożenie sprawozdania

Podmioty wpisane do KRS mają 15 dni od zatwierdzenia na złożenie dokumentów we właściwym rejestrze sądowym dokumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a są to:

- roczne sprawozdanie finansowe,

- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, jeżeli podlegało ono badaniu,

- odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

- sprawozdanie z działalności - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1,

- sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 63r ust. 1.

Warto wspomnieć o grupach podatników składających sprawozdania do Szefa KAS:

1) Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych – składają sprawozdanie do 30.04.2026 r.;

2) Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – składają sprawozdanie w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

W praktyce biur rachunkowych proces ten staje się znacznie prostszy dzięki narzędziom integrującym różne obszary obsługi.

Inne istotne terminy w marcu 2026 roku dla księgowych i przedsiębiorców

W marcu księgowi oraz przedsiębiorcy muszą pamiętać o kilku ważnych obowiązkach podatkowych i organizacyjnych związanych z zakończeniem roku podatkowego oraz zmianami w systemie fakturowania. Do najważniejszych należą, m.in.:

Termin na złożenie zeznania podatkowego CIT-8/ CIT-8E

Obowiązek dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności spółek kapitałowych, spółek komandytowych i innych jednostek podlegających opodatkowaniu CIT. Termin złożenia zeznania rocznego mija 31.03.2026 roku.

Przygotowanie do e-fakturowania od 1 kwietnia pozostałych podatników

Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w systemie KSeF zostanie rozszerzony na pozostałych podatników, niezależnie od ich statusu w podatku VAT. Oznacza to, że e-fakturowanie obejmie również podmioty, które dotychczas nie były objęte tym obowiązkiem, w tym również podatników zwolnionych z VAT. Nadal wyłączeni z tego obowiązku pozostaną tzw. podatnicy wykluczeni cyfrowo, czyli podmioty, których sprzedaż dokumentowana fakturami papierowymi lub elektronicznymi nie przekracza 10 000 zł miesięcznie brutto wraz z kwotą podatku. W ich przypadku dopuszczalne będzie dalsze stosowanie dotychczasowych form fakturowania. Wyłączenie ma zastosowanie do 31.12.2026 r.

Ostatni miesiąc na przygotowanie zeznań rocznych PIT

Obowiązek dotyczy osób fizycznych oraz przedsiębiorców rozliczających się podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którzy powinni przygotować i zweryfikować swoje zeznania przed ustawowym terminem ich złożenia. Termin ten mija 30.04.2026 r.

Termin na złożenie IFT-2R za 2025 rok

Informacja IFT-2R dotyczy podmiotów, które w trakcie roku dokonywały płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów za usługi lub świadczenia niematerialne, w tym m.in. usługi reklamowe. Przykładem takich usług mogą być kampanie reklamowe realizowane za pośrednictwem platform takich jak Google Ads czy serwisu Facebook. W terminie do 31.03.2026 r. należy przekazać organowi podatkowemu informację IFT-2R za 2025 rok.

Kumulacja obowiązków sprawozdawczych i wdrożenie KSeF w tym samym czasie to bezprecedensowe wyzwanie operacyjne. W tej sytuacji kluczowa staje się spójność narzędzi. Praktyka pokazuje, że korzystanie z rozwiązań, które zapewniają integrację modułów e-Sprawozdań z obsługą e-faktur i bieżącymi rozliczeniami, pozwala uniknąć błędów przy przenoszeniu danych między systemami księgowymi a narzędziami wspierającymi. W 2026 roku to właśnie automatyzacja i integracja procesów będą decydować o tym, czy biuro przejdzie przez ten intensywny okres w sposób bezpieczny i terminowy.



Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24