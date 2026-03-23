NBP w oczach Polaków: czy prezes działa niezależnie, czy wspiera politykę? [SONDAŻ]

Zdaniem 44,3% ankietowanych prezes NBP Adam Glapiński miesza bank w politykę, wspierając PiS i prezydenta. Z kolei 43,5% uważa, że NBP pod jego kierownictwem pozostaje niezależny i apolityczny – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz".

Respondentom zadano pytanie: czy Adam Glapiński gwarantuje niezależność NBP.

44,3 proc. badanych odpowiedziało „nie, Adam Glapiński angażuje NBP w politykę i staje po stronie PiS oraz prezydenta Karola Nawrockiego". 0,7 proc. ankietowanych oceniło, że "nie, Adam Glapiński angażuje NBP w politykę i staje po stronie rządzącej koalicji oraz premiera Donalda Tuska".

43,5 proc. ankietowanych odpowiedziało „tak, NBP pod kierownictwem Glapińskiego NBP jest instytucją niezależną i apolityczną".

Odpowiedzi „nie wiem" udzieliło 11,5 proc. respondentów.

Ocena zależna od sympatii politycznych

Oceny są silnie powiązane z sympatiami politycznymi. Wśród wyborców KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 aż 90 proc. uważa, że szef NBP wspiera PiS i prezydenta, a nikt nie wierzy w jego apolityczność. Z kolei wśród sympatyków opozycji (PiS, Konfederacja, Razem) aż 72 proc. uznaje go za niezależnego. Różnice widać też demograficznie. Niezależność Glapińskiego częściej dostrzegają mężczyźni (49 proc.) niż kobiety (39 proc.). Wierzy w nią aż 79 proc. najmłodszych badanych (18–29 lat), a najmniej w grupie 40–49 lat (22 proc.). Im większe miasto, tym mniej osób wierzy w apolityczność NBP.

Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej", którego wyniki opublikowano w poniedziałek, przeprowadzono metodą CATI 13 i 14 marca na 1068-osobowej grupie respondentów.