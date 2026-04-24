Majówka 2026: trzy czy cztery dni pod rząd wolnego dla wszystkich - od czego to zależy

Majówka 2026: trzy czy cztery dni pod rząd wolnego dla wszystkich - od czego to zależy

24 kwietnia 2026, 17:42
Zbigniew Biskupski
Majówka tylko trzydniowa to stanowczo za krótko?
Jest pomysł, by tegoroczna majówka dla wszystkich trwała pięć a nie trzy dni - nowe dodatkowe dni wolne?
Pierwszy długi weekend majowy w tym roku jest rozczarowujący – niczym nie wyróżnia się od innych takich trzydniowych weekendów. Bywały jednak takie gdy układ kalendarza pozwalał wypoczywać w taką majówkę ciągiem przez pięć dni albo i tydzień. Co musi się stać, by tak długi weekend był na stałe.

W opinii znawców prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy oraz kalendarza dni roboczych, potrzebne są dwie zmiany: 2 maja powinien być wpisany do ustawy o dniach ustawowo wolnych od pracy jako kolejny taki dzień w roku, a jako całkiem nowy przepis prawa pracy powinna pojawić się reguła, że za święto wypadające w niedzielę, tak jak 3 maja w tym roku, należy się dodatkowy dzień wolny.
Co ważne, projekty obu rozwiązań są już od pewnego czasu w Sejmie i można powiedzieć, że legislacyjne zegary w tych kwestiach już tykają. Jakie są jednak realne szanse, że do takich zmian w prawie dojdzie?

Święto państwowe 2 maja: ale czy to dzień ustawowo wolny od pracy

Taki postulat ma już długą swoją historię. W zasadzie zaczyna się ona w 2024 roku kiedy to Sejm uchwalił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto. Niestety wnioskodawcom tej szlachetnej idei zabrakło determinacji, by legislator poszedł krok dalej – oprócz ustanowienia nowego święta znowelizował ustawę o dniach ustawowo wolnych od pracy, wpisując do niej jako nowy taki dzień, dzień 2 maja.
Od tej pory toczą się batalie, by ten brak nadrobić, czyniąc z trzech pierwszych dni maja świąteczną triadę. Były one bezskuteczne i ustały w naturalnym trybie, by ożyć na nowo w 2024 roku gdy po podobnych bataliach udało się dopisać w rzeczonej ustawie Wigilię Bożego Narodzenia jako dzień ustawowo wolny od pracy.

Spośród licznych inicjatyw, które wtedy pojawiły się natychmiast najwięcej zwolenników miały i mają dwie – by w tym samy trybie listę dni ustawowo wolnych od pracy uzupełnić o Wielki Piątek przed Wielkanocą oraz o 2 maja właśnie.
Jak na razie sprawa jest wtoku co oznacza, że nie ma decyzji pozytywnej, ale nie ma też ostatecznej odmowy – wszystko może więc się jeszcze zmienić, a pewne jest jedynie tylko to, że przynajmniej jeszcze w 2026 roku dzień 2 maja nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy.

Majowy weekend dłuższy o dzień: czy za święto 3 maja wypadające w niedzielę należy się dodatkowe wolne

Projekt, by za święto przypadające w niedzielę przysługiwał z automatu dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy znajduje się w Sejmie w formie petycji. Podobny dokument z takim postulatem trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego autorzy opierają się na argumentacji następującej: skoro już teraz za święto wypadające w sobotę należy się dodatkowy dzień wolny, to stosowanie odmiennej zasady w odniesieniu do niedzieli jest nielogiczne, a nawet ma charakter dyskryminacji.
Debata ożyła na ten temat na początku tego roku, gdy wnioskodawcy zorientowali się, że w grę wchodzą dwie spektakularne daty – w niedzielę wypada bowiem w 2026 roku Święto Trzeciego Maja oraz Wszystkich Świętych.

Gdyby więc udało się wprowadzić do prawa pracy regułę, iż za święto wypadające w niedzielę należy się dodatkowy ustawowy dzień wolny od pracy, wszyscy zyskaliby w tym roku nie tylko dwa dodatkowe dni wolne od pracy, ale i dwa wydłużone weekendy – ekwiwalent majowy wydłużyłby bowiem majówkę albo o dodatkowo wolny dzień 30 kwietnia albo 4 maja.
Z kolei jesienią dodatkowy dzień wolny byłby albo w piątek 31 października albo w poniedziałek 2 listopada.

W tym przypadku jednak pewne jest nie tylko, że do „konsumpcji” ewentualnych nowych przepisów i dodatkowych dni wolnych nie dojdzie nie tylko już w 2026 roku, ale w ogóle.
Resort pracy w odpowiedzi na petycję obalił całą „logikę” traktowania świąt wypadających w niedzielę analogicznie jak przypadających w sobotę. Przypomniał genezę wprowadzenia przepisu dającego dodatkowe wolne za sobotę z świętem – jest nią ustanowienie pięciodniowego tygodnia pracy.

By zostały wypełnione wszystkie jego założenia, niedzielę trzeba traktować jako dzień wolny. Sobotę i tylko sobotę, ale nie niedzielę, która zawsze była poza czasem pracy.
Ujmując rzecz inaczej, rekompensowanie drogą normy prawnej święta wypadającego w niedzielę w formie dodatkowego dnia wolnego od pracy musiałoby zburzyć całą logikę, na której oparte są przepisy kodeksu pracy regulujące czas pracy. A tego ustawodawca nie ma w planach, nie zamierza więc w żaden sposób burzyć istniejącego porządku rzeczy,

Księgowość
Zakup karnetu na siłownię można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?
24 kwi 2026

Czy zakup karnetu na siłownię to wydatek osobisty, czy w celu uzyskania przychodów? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
24 kwi 2026

Wzrost podatku CIT dla banków już po dwóch miesiącach 2026 roku wyraźnie odbił się na wynikach finansowych sektora. Dane pokazują spadek zysków nawet o jedną trzecią w skali roku, co może ograniczyć zdolność banków do finansowania gospodarki.
Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów i korekt. Emeryci, studenci, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki zleceniobiorców
24 kwi 2026

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.

Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
KSeF - polskie firmy weszły w erę bezpowrotnej digitalizacji. Technologia to tylko 20% sukcesu. Reszta to procedury
23 kwi 2026

Ponad 150 milionów ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych w zaledwie kilka tygodni - to skala, która ostatecznie zamknęła erę papieru i PDF-ów w polskim biznesie. Krajowy System e-Faktur przestał być teoretycznym projektem Ministerstwa Finansów, stając się codziennością polskich firm. Choć dla wielu organizacji ostatnie tygodnie były testem odporności systemów i nerwów, pierwsze doświadczenia pokazują, że era „mailowej” księgowości bezpowrotnie mija. Podobnie jak nie ma już miejsca na podejście: „jakoś to będzie”.
Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar
23 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.
Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.

Nie uzgodniłeś sposobu udostępnienia faktury wystawionej w KSeF, to nabywca jej formalnie nie dostał. Dwa najważniejsze przepisy dotyczące KSeF
23 kwi 2026

Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje dwa najważniejsze przepisy dot. obowiązkowego KSeF: art. 106ba oraz art. 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. I wyjaśnia ich treść normatywną oraz znaczenie w praktyce.
Ponad 80 proc. księgowych korzysta z AI poza kontrolą pracodawcy. Kto odpowie za błędne rekomendacje?
23 kwi 2026

Pracowników księgowości i kadr w Polsce nie trzeba przekonywać do sztucznej inteligencji, już 80% z nich używa jej w pracy – wynika z raportu Wolters Kluwer. W większości przypadków odbywa się to jednak poza oficjalnymi narzędziami firmowymi. Tylko 17% badanych korzysta z rozwiązań udostępnianych przez pracodawcę, podczas gdy zdecydowana większość sięga po duże modele językowe dostępne bezpłatnie, takie jak ChatGPT czy Gemini.
