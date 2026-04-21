Elektroniczne księgi podatkowe od 2026 r. – kogo obejmuje obowiązek i kiedy przesłać JPK?

Elektroniczne księgi podatkowe od 2026 r. – kogo obejmuje obowiązek i kiedy przesłać JPK?

21 kwietnia 2026, 11:55
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
elektroniczne księgi podatkowe, JPK PKPIR, obowiązek JPK księgi, KPiR, Ministerstwo Finansów, termin przesłania ksiąg rachunkowych, podatki, księgowość
Koniec z papierową księgowością. Tysiące firm już musi prowadzić elektroniczne księgi – sprawdź, czy ty też
Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj (20.04.2026) przypomnienie: część przedsiębiorców już od początku 2026 roku prowadzi księgi i ewidencje podatkowe wyłącznie elektronicznie. Pierwszy raz prześlą je do urzędu skarbowego w 2027 roku. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek? Kiedy zacznie obowiązywać resztę firm? I co z terminami – bo tu właśnie szykuje się zmiana.

Ministerstwo Finansów przypomina: część firm już prowadzi elektroniczne księgi podatkowe

20 kwietnia 2026 roku Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat przypominający przedsiębiorcom o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPIR) oraz ewidencji przychodów i środków trwałych w formie elektronicznej. Choć przepisy weszły w życie już na początku tego roku, resort uznał za konieczne ponowne wyjaśnienie, kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek, kiedy trzeba po raz pierwszy przesłać dane do urzędu skarbowego i jakie zmiany legislacyjne są w drodze (tak - regulacja jest świeża, ale już jest zapowiedź kolejnych zmian).

Kto już od stycznia 2026 musi prowadzić elektroniczne księgi podatkowe?

Obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych jest wprowadzany etapami. Pierwsza grupa przedsiębiorców – ta, która już od początku 2026 roku musi prowadzić całą dokumentację elektronicznie – to firmy rozliczające się z podatku PIT lub CIT, które są zobowiązane do przesyłania plików JPK_V7M (czyli struktury JPK dla ewidencji VAT).

Konkretnie chodzi o przedsiębiorców rozliczających się na podstawie:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
  • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt).
Ważne

Warunkiem jest obowiązek przesyłania JPK_V7M – więc nie wszyscy przedsiębiorcy na PIT czy CIT, tylko ci, którzy już teraz składają miesięczne pliki JPK dla VAT.

Kiedy pierwszy raz trzeba przesłać elektroniczne księgi do urzędu skarbowego?

Przedsiębiorcy z pierwszej grupy pierwszy raz wyślą do urzędu skarbowego swoje księgi i ewidencje podatkowe w formie elektronicznej dopiero w 2027 roku. Termin przesłania danych jest ściśle powiązany z datą złożenia zeznania podatkowego – czyli z terminem składania PIT lub CIT za rok 2026.

W praktyce oznacza to, że:

  • księgi rachunkowe (JPK_KR_PD),
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR),
  • ewidencja przychodów (JPK_EWP),
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (JPK_ST, JPK_ST_KR)

zostaną po raz pierwszy przesłane w pierwszych miesiącach 2027 roku – równolegle ze składaniem deklaracji rocznych.

Ministerstwo Finansów szykuje wydłużenie terminów – projekt już w Sejmie

Ministerstwo Finansów zauważyło, że dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe termin przesłania JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR może być zbyt krótki. Dlatego procedowany jest projekt ustawy (UD350), który ma wydłużyć termin przesyłania tych plików do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub obrotowego.

16 kwietnia 2026 roku projekt został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, księgowi i przedsiębiorcy zyskają kilka dodatkowych miesięcy na przygotowanie i przesłanie danych. Proces legislacyjny można śledzić na bieżąco na stronach Sejmu.

Rozporządzenie już wydane – część terminów przedłużona

Dodatkowo, w Dzienniku Ustaw zostało już opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 16 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 188), które przedłuża terminy przesyłania ksiąg rachunkowych dla podmiotów rozliczających się z CIT:

  • do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego albo obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 r., a kończącego się przed 1 kwietnia 2026 r.,
  • do końca lipca 2026 r. – dla roku podatkowego albo obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 r., a kończącego się przed 31 grudnia 2025 r.

To dodatkowa ulga czasowa dla firm, które miały skrócone lata podatkowe lub zmieniały okresy rozliczeniowe.

Druga fala – od 2027 roku obowiązek obejmie wszystkich przedsiębiorców

Początek 2027 roku to moment, w którym obowiązek prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych w formie elektronicznej obejmie również wszystkich pozostałych przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ustaw o PIT, CIT i ryczałcie – niezależnie od tego, czy składają JPK_V7M, czy nie.

Ci przedsiębiorcy będą przesyłać swoje księgi, ewidencje i wykazy w ustrukturyzowanej formie dopiero od 2028 roku – co daje im jeszcze około roku na przygotowanie systemów i procesów księgowych.

Co konkretnie trzeba będzie przesyłać do urzędu skarbowego?

Ministerstwo Finansów szczegółowo określiło, jakie pliki JPK muszą być przesyłane w zależności od formy prowadzenia księgowości:

  1. Podmioty prowadzące księgi rachunkowe będą przesyłać:
    1. JPK_KR_PD (księgi rachunkowe),
    2. JPK_ST_KR (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).
  3. Podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów będą przesyłać:
    1. JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów),
    2. JPK_ST (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).
  5. Podmioty prowadzące ewidencję przychodów (ryczałtowcy) będą przesyłać:
    1. JPK_EWP (ewidencja przychodów),
    2. JPK_ST (wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

Zeznania PIT i CIT bez zmian – księgi to osobny obowiązek

Ministerstwo Finansów podkreśla, że nowe obowiązki dotyczące elektronicznych ksiąg i ewidencji podatkowych nie zmieniają dotychczasowego sposobu składania zeznań PIT oraz CIT. Deklaracje roczne nadal składa się w takiej samej formie jak dotychczas – za pomocą formularzy e-Deklaracji lub przez system e-PIT.

Elektroniczne księgi to zupełnie osobny obowiązek raportowy – dodatkowy plik JPK, który trzeba przesłać do urzędu skarbowego w terminie powiązanym ze złożeniem zeznania.

Automatyzacja, oszczędność czasu, koniec z papierem - to mają być zalety

Ministerstwo Finansów argumentuje, że elektroniczne prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych umożliwia automatyzację kluczowych procesów finansowych, wpływa na znaczną oszczędność czasu oraz całkowite wyeliminowanie konieczności drukowania i archiwizowania dokumentów w formie papierowej.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący księgowość w odpowiednim programie komputerowym będzie mógł jednym kliknięciem wygenerować strukturę JPK i przesłać ją do urzędu – bez konieczności wydruku setek stron dokumentów i ich fizycznego przechowywania przez lata.

Źródło: Ministerstwo Finansów

