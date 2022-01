Badania kontrolne po chorobie dłuższej niż 30 dni a kwarantanna i izolacja z powodu COVID-19

Pracownik był na kwarantannie, potem bezpośrednio na izolacji, a następnie bezpośrednio na zwolnieniu chorobowym. Czy okres kwarantanny, okres izolacji należy doliczyć do 30 dni, po których należy skierować pracownika na badania kontrolne do medycyny pracy?

Badania kontrolne po kwarantannie oraz izolacji związanej z COVID-19

Przepisy regulujące problematykę badań kontrolnych nie odwołują się bezpośrednio do obowiązków ich przeprowadzenia po kwarantannie oraz izolacji związanej z COVID-19 - wskazując na obowiązek ich przeprowadzenia po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającym dłużej niż 30 dni. W sytuacji gdy można ustalić, iż w okresie izolacji pracownik był chory i niezdolny do pracy wówczas wydaje się, że można połączyć ten okres z późniejszym okresem realizacji zwolnienia lekarskiego - na potrzeby skierowania pracownika na badania kontrolne, kierując się obowiązkiem dbałości o zdrowie i życie zatrudnionego.

Badania kontrolne po chorobie dłuższej niż 30 dni

Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy przed dopuszczeniem do pracy w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Celem badań kontrolnych jest ustalenie czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku po dłuższym okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą. Istnieje bowiem obawa, że pracownik w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy z powodu choroby utracił zdolności zdrowotne do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku w warunkach środowiska pracy opisanych w treści skierowania na badania.

Inaczej po kwarantannie

Odnosząc się bezpośrednio do wątpliwości o których mowa w pytaniu należy zauważyć, że przepis nakazujący pracodawcy kierować pracowników na badania kontrolne odwołuje się do pojęcia niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej - tym samym okres ten nie będzie zaliczany do okresu niezdolności do pracy z powodu choroby.

A inaczej po izolacji

Natomiast izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na SARS-CoV-2, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby, potwierdzone wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Uwzględniając powyższe, w sytuacji gdy bezpośrednio po okresie izolacji następuje okres zwolnienia chorobowego wówczas można przyjąć, że istnieje podstawa do zaliczenia okresu izolacji na potrzeby ustalenia 30-dniowego czasu niezdolności do pracy z powodu choroby niezbędnego do skierowania pracownika na badania kontrolne.

Uwzględniając jednak brak bezpośrednich regulacji w zakresie relacji badania kontrolne – okres izolacji warto dodatkowo zasięgnąć opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w podstawowej jednostce służby medycyny pracy z którą pracodawca ma podpisaną umowę, w celu ustalenia obowiązującej praktyki w omawianym zakresie.

Podstawa prawna: art. 207, 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn: Dz.U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Sebastian Kryczka

